تنها دو قسمت تا پایان مجموعه «سریع و خشن»

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، مجموعه اکشن و پرطرفدار سریع و خشن (Fast and Furious) با حضور وین دیزل و جمعی دیگر از ستارگان هالیوود، با ساخت قسمت دهم و یازدهم پس از بیش از دو دهه به پایان می‌رسد. جاستین لین (Justin Lin) که کارگردانی قسمت‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و نهم این مجموعه را برعهده داشت، دو قسمت پایانی آن را کارگردانی خواهد کرد.

البته این خبر به معنای پایان دنیای سینمایی سریع و خشن نیست؛ اگرچه داستان دومینیک تورتو و دوستانش به خط پایان خود نزدیک می‌شود فیلم‌هابی برگرفته از شخصیت‌های این اثر سینمایی همچنان ساخته می‌شوند. اولین تلاش در این زمینه، فیلم سریع و خشن تقدیم می‌کند: هابز و شاو با بازی دواین جانسون و جیسون استاتهام بود که در سال ۲۰۱۹ اکران شد و بیش از ۷۵۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت. این که تنها ۱۷۴ میلیون دلار از این فروش به سینماهای آمریکا و کانادا مربوط است، نشان می‌دهد فروش بین‌المللی تا چه اندازه برای این مجموعه اهمیت دارد. پرفروش‌ترین قسمت این سری اکشن، فیلم سریع و خشن ۷ بود که در سال ۲۰۱۵ اکران شد و از گیشه‌های خارجی یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار درآمد داشت. میزان فروش این فیلم در چین از آمریکا بیشتر بود؛ ۳۹۰ میلیون دلار در مقابل ۳۵۳ میلیون.

سریع و خشن علاوه بر محبوبیت در میان علاقه‌مندان به سینمای اکشن، از لحاظ نژادی و قومی یکی از متنوع‌ترین تیم‌های تولید در تاریخ هالیوود را دارد و پیش از دنیاهای کمیک دیزنی و برادران وارنر برای فراتر رفتن از استانداردهای تمرکز بر قهرمانان مرد سفیدپوست پیشقدم شد. همچنین، علاوه بر لین، بیشتر کارگردانان این مجموعه نیز رنگین‌پوست بودند. جان سینگلتون کارگردان سریع و خشن ۲ (۲۰۰۳)، جیمز وان کارگردان قسمت هفتم و گَری گِرِی سازنده قسمت هشتم در این فهرست جای می‌گیرند.

اولین قسمت از مجموعه سریع و خشن با نام The Fast and the Furious در سال ۲۰۰۱ اکران شد. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان بود و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد. قسمت نهم از این مجموعه در ابتدا قرار بود اوایل سال جاری میلادی در سینماها نمایش داده شود اما با شیوع ویروس کرونا، استودیو یونیورسال اکران آن را به سال ۲۰۲۱ موکول کرد.