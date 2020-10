افزایش سواد سلامت اجتماعی برای مقابله با بیماری کرونا ضروری است

به گزارش ایرنا سیدمحمد علوی روز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه در اهواز اظهار داشت: سواد سلامت در ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و معنوی قابل تعریف است که متاسفانه در بعد سواد سلامت اجتماعی یا همان مسئولیت‌پذیری کم رنگ شده است.

وی افزود: زمانی که افراد در پاسخ به رعایت نکردن موازین بهداشتی بی توجه هستند یا معتقدند که کرونا دروغ است یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی نداشته و سواد اجتماعی آنها پایین است. این افراد احساس نمی کنند که این رفتار حتی اگر به خودشان صدمه نزند به دیگران آسیب می‌رساند و بیماری را به دوستان، خانواده و اطرفیان منتقل کرده و باعث مرگ آنها خواهد شد.

رییس مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد: سلامت نیاز مهم افراد است و هر جامعه ای که بر مبنای سلامت محوری نباشد با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد شد. سلامت اجتماعی و معنوی امری بسیار مهم در هر جامعه به شمار می رود که متاسفانه در این زمینه کم کار کرده ایم بیماری کرونا و کاهش جمعیت خطری جدی به شمار می رود که آینده کشور را تهدید می‌کند. این بیماری شوخی بردار نیست و روزانه جان عده ای را می گیرد اما برخی مردم نسبت به این موضوع بی توجه بوده و به سفر می روند یا در پارک ها دورهمی می گیرند و عروسی به راه می‌اندازند که این موضوع نشان می‌دهد سواد اجتماعی جامعه پایین است.

وی افزود: ما به عنوان مسئولان بهداشت در زمینه بالا بردن سواد اجتماعی کم کاری کردیم. در تمام دولت‌ها، ارگان ها به تنهایی نمی‌توانند کاری پیش ببرند از طرفی هماهنگی بین بخشی در این جهت کاهش کرونا وجود ندارد و تمام کار بر دوش دانشگاه علوم پزشکی است اگر چه در این مدت سپاه استان، هلال احمر و رسانه ها در کنار ما بودند.

علوی ادامه داد: الان تخت های بیمارستان ها پر شده است درصورت ادامه این روند میزان مرگ و میر بالا می رود. جمعیت کشور ما رو به کاهش است، نرخ جایگزینی در کشورمان به ۱.۷ رسیده و مسیر کاهشی را طی می کند به طوری که جمعیت ما در چند سال آینده از ۸۰ میلیون به ۴۰ میلیون خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مهمترین کار برای مقابل به بیماری کرونا، پیشگیری است و نباید اجازه دهیم کسی بیمار شود گفت: الان کشورهایی نظیر آلمان، کره جنوبی، ویتنام و ... بیماری را کنترل کردند لذا ما هم باید با روشی جدید بیماری کرونا را کنترل کنیم. اشتباه است که فکر کنیم بیمارستان‌ها می توانند این بیماری را کنترل کنند.

رییس مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه خوزستان و دیگر استانهای کشور اکنون در وضعیت پرخطری هستند افزود: رنگ های سفید، قرمز، زرد و نارنجی یک اطمینان کاذبی به مردم می دهد و باعث می شود که شهرهای کم خطر در عرض چند روز به شرایط پرخطر برگردند.

وی افزود: بهترین حالات پیشگیری در خوزستان در اسفند و فروردین ماه بود. در پیک اول این بیماری، خوزستان کمترین آمار بیماری را در کشور داشت ولی بعد از آن بازگشایی نسنجیده در فروردین ماه، همه چیز به هم خورد. امروز با وجود اینکه پارک ها را می بندند اما دورهمی‌ها همچنان ادامه دارد. از هر ۱۰ نفری که در بیمارستان ها بستری می شوند یک نفر جان خود را از دست می دهد و از هر ۱۰ نفری که در آی سی یو بستری می‌شوند پنج نفر می میرد همچنین از هر ۱۰ نفری که از طریق لوله تنفس می کند، ۹ نفر جانشان را از دست می دهند.

علوی بیان کرد: شرایط به گونه ای است که اگر یک نفر به این بیماری آلوده شود می‌تواند در عرض یک ماه ۴۵۰ نفر را بیمار کند. این ویروس جهش ژنتیکی دارد و قدرت واگیری بیماری اکنون بیشتر شده است. متاسفانه دورهمی خانوادگی برای ما آفتی شده است و برخی خانواده ها گوش شنوایی برای شنیدن نداشته و این بیماری را باور ندارند.

وی افزود: با توجه به گفته سازمان جهانی بهداشت تا یکی، ۲ سال آینده واکسن این بیماری تولید نمی شود. متاسفانه این روزها دارویی با هزینه هنگفت در بازار فروخته می‌شود که هیچ فایده ای ندارد و وزارت بهداشت بارها آن را رد کرده است تنها راه پیشگیری از این بیماری، شستشوی دستان با آب و صابون، نرفتن به اجتماعات، جلوگیری کردن از آلوده شدن و ضدعفونی کردن سطوح است.

رییس مرکز بهداشت خوزستان به راه اندازی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در استان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح می‌خواهیم سلامت را از حالت دولتی به عمومی تبدیل کنیم زیرا معتقدیم اولین کسی که می تواند به سلامت جامعه کمک کند افراد درون خانه هستند، با عملیاتی شدن این طرح از این پس تمام خانه های ما یک مأمور بهداشت خواهند داشت. ما راهی نداریم جز اینکه سلامت را همگانی کنیم. موضوع بهداشت و سلامت جامعه مختص یک نفر یا یک ارگان نیست لذا همه باید مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

علوی افزود: بدترین چیز در مورد کرونا اطلاعات غلط دادن است که باعث سردرگمی مردم می شود. این ویروس چند تغییر ژنتیکی داشته که مهمترین آن افزایش قدرت واگیری و کاهش سن بیماران است.

وی در خصوص بیماری هپاتیت گفت: هپاتیت ها دسته بزرگی از بیماری ها هستند که باعث ابتلا به مرگ می شود مرگ حق است و برای همه پیش می‌آید اما باید جلوی مرگ های زودرس گرفته شود و امید به زندگی را در کشور افزایش دهیم. در جهان بیش از ۳۱۰ میلیون نفر مبتلا به هپاتیت های مزمن ( B و C )هستند که ۷۰ میلیون نفر از آنها هپاتیت نوع C دارند. سالانه ۲۵۰ هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند که ۱۲۰ هزار نفر هپاتیت B و ۱۳۰ هزار نفر هپاتیت C دارند.

علوی بیان کرد: احتمال می رود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ میلیون مرگ به علت بیماری هپاتیت در سطح جهان رخ دهد لذا در سال ۷۲ برنامه گسترده ایمن سازی در سطح کشور راه‌اندازی شد که واکسن هپاتیت B جزو این برنامه می باشد اما مشکل ما در سال‌های آینده هپاتیت نوع C است که واکسن خاصی ندارد.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه های ما در کشور کاهش ۹۰ درصدی ابتلا به هپاتیت نوع C است که عمدتا از طریق انتقال خون آلوده صورت می گیرد همچنین برنامه دیگر ما کاهش ۶۵ درصدی مرگ ناشی از هپاتیت است. در سال‌های اخیر داروهای خوبی برای درمان هپاتیت B به وجود آمده و این بیماری درمان می شود.

رییس مرکز بهداشت استان بیان کرد: ما جزو دانشگاه هایی هستیم که مرکز مشاوره هپاتیت را راه اندازی کردیم و کانون آن در بیمارستان رازی اهواز است. تا الان حدود ۱۷۰ بیمار را در طی ۲، سه سال اخیر تحت درمان کامل قرار دادیم و آزمایش آنها از مثبت به منفی تبدیل شد.