به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی اسکرین رنت، نتایج یک پژوهش علمی نشان داد فیلم ترسناک شوم/Sinister محصول سال ۲۰۱۲، ترسناک‌ترین فیلم تاریخ سینماست.

محققان در پژوهشی با عنوان پروژه علمِ ترس/ Science of Scare Project ابتدا از ۵۰ نفر در سنین مختلف خواستند به تماشای بیش از ۱۰۰ ساعت فیلم ترسناک بنشینند و سپس براساس تغییرات در ضربان قلب تماشاچیان، ۳۵ مورد از ترسناک‌ترین فیلمهای تاریخ را شناسایی کردند. فیلم شوم در صدر این فهرست جای گرفت؛ میانگین ضربان قلب استراحت تماشاچیان ۶۵ تپش در دقیقه بود که در حین تماشای این فیلم به ۸۰ تپش در دقیقه افزایش یافت.

فیلم شوم ساخته اسکات دریکسون، داستان الیسون اوسوالت یک نویسنده جنایی‌نویس را دنبال می‌کند که برای نوشتن داستان جدیدش به همراه خانواده‌ به خانه جدیدی نقل مکان کرده است. الیسون در اتاق زیر شیروانی این خانه یک سری فیلم درباره قتل‌هایی که در این خانه رخ داده پیدا می‌کند و به تماشای آنها می‌نشیند. وی برای تکمیل تحقیقاتش درباره داستان این جنایتها به کندوکاو بیشتر ویدئوها می‌پردازد تا این که می‌فهمد ناخواسته خانواده خودش را هدف نفرین شوم این خانه قرار داده است. این فیلم هشت سال پیش که روی پرده رفت با نقدهای مثبت همراه شد و با وجود آن که تنها سه میلیون دلار بودجه صرف ساخت آن شده بود، در گیشه شگفتی‌ساز شد و ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فروش کرد.

فیلم توطئه‌آمیز محصول سال ۲۰۱۰ آمریکا ساخته جیمز وان پس از شوم، در جایگاه دوم فهرست ترسناک‌ترین فیلمهای تاریخ سینما قرار گرفت. دیگر فیلم‌هایی که در ۱۰ رتبه اول این فهرست جای گرفتند به ترتیب عبارتند از: احضار/ The Conjuring، موروثی/ Hereditary، فعالیت فراطبیعی/ Paranormal Activity، او تعقیب می‌کند/ It Follows، احضار ۲، بابادوک/ The Babadook، نزول/ The Descent و ملاقات/ The Visit.