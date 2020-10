«جشنواره فیلم لندن» برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ددلاین، جشنواره فیلم لندن روز گذشته (یکشنبه ۲۷ مهر) از برگزیدگان شصت و چهارمین دوره این رویداد سینمایی رونمایی کرد و فیلم کمدی یک دور دیگر/Another Round ساخته توماس وینتربرگ کارگردان برجسته دانمارکی با نقش‌آفرینی مدس میکلسن به عنوان بهترین فیلم جشنواره معرفی شد.

فیلم یک دور دیگر یکی از فیلم‌های منتخب این دوره از جشنواره سینمایی کن بود که به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد. این فیلم تاکنون به جز جشنواره فیلم لندن در دو جشنواره سن‌سباستن و تورنتو نیز به نمایش درآمده است. مدس میکلسن، توماس بو لارسن، مگنوس میلانگ و لارس رانث برای بازی در این فیلم به طور مشترک برنده صدف نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره سن‌سباستین امسال شدند.

از دیگر برگزیدگان جشنواره امسال فیلم لندن می‌توان به فیلم نقاش و دزد/ The Painter And The Thief از بنجامین ری (Benjamin Ree) اشاره کرد که عنوان بهترین فیلم مستند را به دست آورد. جایزه بهترین فیلم کوتاه نیز به توپ بدمینتون/ Shuttlecock ساخته تامی گیلارد رسید.

جشنواره فیلم لندن امسال با توجه به شیوع کرونا محدودتر از همیشه برگزار شد، فیلم‌ها اغلب در پلتفرم‌های مجازی و اینترنتی نمایش داده شدند و به جای هیات داوران، تصمیم‌گیری درباره برگزیدگان جشنواره برعهده مخاطبان گذاشته شد.

فیلم خط فرضی (۱۳۹۸) به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی و بازی هنرپیشگانی چون سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی و آزیتا حاجیان تنها نماینده سینمای ایران در این جشنواره بود.

جشنواره فیلم لندن بزرگترین رویداد سینمایی در انگلیس است که هر ساله در نیمه دوم ماه اکتبر با نظارت بنیاد فیلم بریتانیا (BFI) برگزار می‌شود. در این جشنواره معتبر سینمایی که از سال ۱۹۵۷ راه‌اندازی شد هر ساله بیش از ۳۰۰ فیلم بلند، مستند و کوتاه از حدود ۵۰ کشور جهان به نمایش گذاشته می‌شود.