معرفی نامزدهای نهایی جایزه شعر «تی.‌اس.الیوت»

به گزارش روز پنجشنبه گروه فرهنگی ایرنا از مجله بوک‌سلر، ویل هریس با کتاب شعر رندانگ (Rendang)، دیزی لافارژ با زندگی بدون هوا (Life Without Air)، بانو کاپیل با مجموعه شعر چگونه یک قلب را بشوییم (How to Wash a Heart)، وین هالووی با کتاب عشق منهای عشق (Love Minus Love ) و ناتالی دیاز با شعر عاشقانه پسااستعماری (Postcolonial Love Poem) از جمله شاعرانی هستند که به رقابت نهایی برای کسب جایزه ۲۵ هزار پوندی تی.اس.الیوت، راه یافتند.

گلین ماکسول شاعر و داستان‌نویس انگلیسی، شین مک‌کری شاعر آمریکایی، ساشا داگدیل شاعر و مترجم انگلیسی، الا فریرز شاعر و هنرمند بصری و جی.او.مورگان شاعر اهل اسکاتلند از دیگر اسامی حاضر در فهرست ده‌نفره نامزدهای نهایی این جایزه معتبر ادبی هستند.

جایزه تی‌.اس‌.الیوت یکی از معتبرترین و باارزش‌ترین جوایز ادبی انگلیس است که هر ساله توسط بنیاد تی.اس.الیوت به بهترین اثر در حوزه شعر اهدا می‌شود. برنده این جایزه مبلغ نقدی ۲۵ هزار پوندی دریافت می‌کند و به هرکدام از شاعرانی که به فهرست نامزدهای نهایی راه یافته باشند، هزار و پانصد پوند اهدا می‌شود. جایزه تی.اس.الیوت تنها جایزه اصلی معتبر در حوزه شعر است که قضاوت درباره برنده آن صرفا به دست تیمی از شاعران شناخته‌شده صورت می‌گیرد.

سال گذشته راجر رابینسون نویسنده اهل ترینیداد و توباگو با مجموعه شعر بهشت قابل حمل (A Portable Paradise) این جایزه را از آن خود کرد.