به گزارش روز چهارشنبه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، تحقیقات انجام شده در دانشکده بین‌المللی مطالعات پیشرفته (SISSA) و دانشگاه تریست نشان می‌دهد که کاشت نانولوله‌های کربنی می‌تواند به‌طور موثری عملکردهای حرکتی را بازیابی کند و زمینه را برای یک روش درمانی جدید به‌منظور درمان آسیب نخاعی هموار کند.

به مدد کاشت نانولوله‌های کربنی در محل آسیب‌دیده، اکنون می‌توان مهارت‌های حرکتی و اتصال عصبی را دوباره برقرار کرد. این نتیجه مطالعات بین رشته‌ای ۱۰ ساله SISSA و دانشگاه تریست است.

برای اولین‌بار این گروه تحقیقاتی از ایمپلنت‌های نانومواد در حیوانات آسیب‌دیده از نخاع استفاده کرده و رشد مجدد رشته‌های عصبی و ترمیم عملکردهای حرکتی را در آن‌ها مشاهده کردند.

نتایج این پروژه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences) PNAS) به چاپ رسیده است.

در این مقاله، محققان ثابت کردند که روش‌های درمانی که در آن از ویژگی الکتریکی و مکانیکی داربست‌های احیاء استفاده می‌شود، پتانسیل بالایی برای درمان ناحیه آسیب‌دیده دارد.

لورا بالرینی، از محققان این پروژه می‌گوید: ما ۱۵ سال است که در حال مطالعه تعامل میان سلول‌های عصبی و نانولوله‌های کربنی هستیم. سرانجام توانستیم عملکرد آن‌ها را در محیط زنده به چالش بکشیم. در سال‌های اخیر ما از سلول‌های عصبی منفرد به بافت مغز رسیدیم و از نانولوله‌های کربنی منفرد به ساختارهای دو بعدی رسیدیم و در حال حاضر نیز از ساختارهای سه‌بعدی استفاده می‌کنیم.

صدف عثمانی از SISSA می‌گوید: ما اثر کاشت نانولوله‌های کربنی در پستانداران کوچک با مدل‌های بیماری آسیب نخاعی را مطالعه کردیم. نتایج، حاکی از بهبود حرکتی در این حیوانات طی ۶ ماه بود به‌طوری که حیواناتی که از این سیستم استفاده کرده بودند مهارت‌های حرکتی بهتری نسبت به نمونه‌های شاهد داشتند.»

چنین پدیده‌ای به رشد مجدد رشته‌های عصبی مربوط می‌شود، همان‌طور که توسط آزمایش‌های تشدید مغناطیسی در مرکز تحقیقاتی مواد زیستی (CIC biomaGUNE) این موضوع نشان داده شد. در واقع محققان معتقداند که کاشت نانولوله‌ها موجب رشد مجدد رشته‌های عصبی می‌شود.