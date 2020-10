به گزارش ایرنا، کیومرث کلانتری روز دوشنبه در نخستین همایش تنوع زیستی که به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: تنوع زیستی یک ویژگی مهم زندگی و حیات است که بر اساس گوناگونی وسیع گیاهان و جانوران تبیین شده است، تنوع زیستی یک منبع تجدید ناشدنی است که از دست دادن آن غیر قابل جبران خواهد بود، اهمیت روزافزون تنوع زیستی بخاطر نقش آن در حفظ ثبات اکوسیستم ها است زیرا در یک اکوسیستم هرچه تنوع گونه ای بیشتر باشد زنجیره های غذایی طولانی تر و شبکه های حیاتی پیچیده تر شده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خود تنظیمی بیشتری برخوردار است.

به گفته وی، امروزه حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از زیستگاه ها و بوم سازگان های طبیعی یکی از مهمترین شاخص های توسعه پایدار در جهان شناخته شده است.

رئیس همایش تنوع زیستی ادامه داد: خوشبختانه ایران با توجه به شرایط و ویژگی های خاص آب و هوایی، جغرافیایی و توپوگرافی از تنوع زیستی قابل ملاحظه ای برخوردار است و بیش از ۸۶۰۰ گونه گیاهی و ۱۳۰۰ گونه جانوری مهره دار در کشور زیست می کند، اما به رغم تنوع زیستی قابل ملاحظه، متأسفانه محیط زیست با انواع تهدیدها و چالش ها از جمله آلودگی ها، تخریب و جزیره ای شدن زیستگاه ها و جنگل ها، تغییرات جهانی آب و هوا، پدیده گرد و غبار، افزایش حوادث طبیعی مثل خشکسالی ها، سیل و افزایش شیوع بیماری ها روبرو است و با وجود همه تلاش هایی که در سطح ملی و همچنین بین المللی در سطح جهان صورت گرفته، محیط زیست جهان امروز وضعیت بهتری از اوایل قرن بیستم ندارد.

وی اظهارداشت: اولین همایش ملی تنوع زیستی با رویکرد علمی - آموزشی و با هدف رصد فعالیت های علمی در موضوع و محورهای همایش و دستیابی به آخرین یافته های پژوهشی و موج آفرینی و جریان سازی فکری در ارتباط با تنوع زیستی، برنامه ریزی شد تا در روز جهانی تنوع زیستی (خرداد ماه ۹۹) برگزار شود و متاسفانه با همه گیری ویروس کرونا این رخداد به تاخیر افتاد و امروز بصورت مجازی و آنلاین برگزار می شود.

کلانتری گفت: ظهور ناگهانی مهمان ناخوانده کووید ۱۹ و متعاقب آن تعطیلی های پی در پی در سراسر جهان، کاهش فعالیت های انسانی، خالی شدن بزرگراه ها، کاهش رفت و آمدها و حمل و نقل های زمینی و هوایی، انتشار گازهای گلخانه ای را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده و اوضاع و احوال طبیعت را بسیار بهتر از پیش کرده است، کیفیت هوا تا حد زیادی بهبود یافته و خطرات بیماری های ریوی و قلبی عروقی به مراتب کمتر شده است، شاخص های کلیدی زیست محیطی که بیش از نیم قرن به طور مداوم شرایط رو به وخامت را نشان می داد، متوقف مانده و یا در جهت عکس نمودار حرکت کرده نشانگر بهبود شرایط است.

وی افزود: شاید میزان ابتلا به این بیماری و تلفات انسانی که با خود به ارمغان آورده، آنقدر دردناک باشد که مجالی برای خوشحالی از روند رو به بهبودی طبیعت و محیط زیست به ما ندهد، اما این حال خوب موقتی آب و هوا و طبیعت می تواند برای تک تک ما ساکنین این کره خاکی به ویژه مسوولان تلنگری باشد تا بیشتر به اقدامات پیشینمان بیندیشیم و از سرعت تصاعدی خود در توسعه‌ ناپایدار و تخریب منابع ارزشمند زیستی بکاهیم، تلنگری برای تفکر بیشتر به آنچه باید زین پس باشیم و آنگونه که باید بعد از این رفتار کنیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: شاید تغییر برنامه ها و رفتارهای ما به سمت استفاده بیشتر از انرژی های نو و تجدید پذیر و همچنین به کارگیری بیشتر امکانات ارتباط از راه دور چون برگزاری ویدیو کنفرانس ها، وبینارها، جلسات آنلاین و همین طور دورکاری بتواند به مراتب به کاهش رفت و آمدها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه به حفظ طبیعت و گنجینه ارزشمند تنوع زیستی کمک کند.

وی ادامه داد: تصمیم با ما است که پس از این، این روند فرح بخش رو به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و روند افزایشی آرامش طبیعت را حفظ کنیم و یا منحنی انتشار و همین طور تخریب و فرسایش محیط زیست را در کمترین زمان به اوج برسانیم، حفاظت از تنوع زیستی در واقع حفاظت از خودمان و منابعی است که بدون آنها ادامه حیات برایمان امکان پذیر نیستف سلامتی انسان در گرو سلامتی دیگر همسایگان زمینی و محیطی است که او و همسایگانش در آن زندگی می کنند.

وی گفت: شیوع ویروس کرونا و عواقب بیماری زایی حاصل از آن، اهمیت «سلامت واحد» یا به عبارتی وابستگی سلامت تمام موجودات روی کره زمین به همدیگر و به سلامت محیط زیستشان را هر چه بیشتر نمایان می کند، شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی عبارت بود از «راه حل ها در طبیعت نهفته است» (Our Solutions Are In Nature) که بیانگر اهمیت طبیعت در پاسخگویی به چالش هایی است که در خصوص توسعه پایدار با آن مواجه هستیم و بر امید، همبستگی و ضرورت و اهمیت همکاری همه جانبه برای دست یافتن به آینده ای هماهنگ با طبیعت تأکید می کند.

کلانتری افزود: طبق اطلاعیه کنوانسیون تنوع زیستی، شعار پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون( COP ۱۵) تنوع زیستی عبارت است از «تمدن بوم شناختی؛ ساخت آینده ای مشترک برای تمام اشکال حیات بر روی کره زمین» که ما برای ساخت این آینده مشترک، نیاز به یافتن راه حل هایمان در طبیعت داریم، به خاطر داشته باشیم پاسداری و حراست از این سرمایه همگانی جز با حضور و همراهی فعال تمامی اقشار جامعه میسر نیست.

وی گفت: بنا به گفته کارشناسان این حیطه «مهمترین و بزرگترین دارایی عمومی هر کشور، محیط زیست آن کشور است»، متأسفانه به دلیل رویکرد نادرست و بهاء ندادن به اهمیت حیاتی آن، هر روزه ظرفیت زیست پذیری آن رو به کاهش است، محیط زیست را با پول نمی شود معاوضه و یا خریداری کرد، گر چه برخی مسئولین و به خصوص اقتصاد دانان راه هایی را برای قیمت گذاری این خدمات زیست محیطی پیشنهاد می ­کنند، اما خدماتی مانند گرده افشانی درختان میوه و گل ها، هوای پاک، آلوده شدن سفره آب زیرزمینی، آلودگی بوهای نامطبوع، جلوگیری از سیل با احیاء مراتع و جنگل ها، آثار سیلاب های حادث شده در کشور اعم از لطمات جانی، روحی، اقتصادی، زیست محیطی و خاک شسته شده آن در سامانه های طبیعی و آبخیزداری ها و آبریزهای منطقه ای، ذخیره و تجدیدپذیری آب، گردش در طبیعت و... اغلب قابل قیمت گذاری نیستند.

کلانتری اظهار داشت: زندگی بشر چنان به محیط زیست و تنوع زیستی وابسته است که حذف آن به هیچ وجه قابل تصور نیست زیرا در وهله اول به حذف انسان و حیات بشری می انجامد، در واقع محیط زیست می تواند بدون انسان ها دوام داشته باشد اما انسان ها بدون حفظ محیط زیست نمی توانند دوام یابند. حفظ محیط زیست از ضروری ترین وظایف انسانهاست و به اندازه زندگی و هستی آنها اهمیت دارد که لازم است مهمترین وظیفه و مهارت های ضروری در خیابان زندگی اش باشد.

وی گفت: امیدوارم با زندگی هر چه همسازتر و هم سوتر با طبیعت بتوانیم از راهنمایی‌های ارزشمند این مادر مهربان هر چه بیشتر بهره‌مند شویم و غنای زیستی جهان و منابع ارزشمند طبیعی آن را به بهترین شکل حفاظت و حراست کنیم.