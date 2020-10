محمد رضا شجریان که پس از سال‌ها مبارزه با سرطان روز گذشته(پنجشنبه ۱۷ مهر) در سن هشتادسالگی درگذشت؛ حلقه‌ای از زنجیره گرانسنگ استادان موسیقی و آواز اصیل و سنتی بود که نامش در کنار اساتیدی؛ نظیر عبدالله دوامی، اسماعیل مهرتاش و حسین طاهرزاده در تاریخ موسیقی ایران قرار گرفت؛ نامی که تا سال‌ها ظهور جانشینی برای او غیرممکن به نظر می‌رسد.

وی (زاده اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد) موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز، خواننده و خوشنویس ایران زمین و نامزد ۲ جایزه گرمی بود که توسط سایت انجمن آسیا به‌عنوان پرآوازه‌ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی معرفی شد. همچنین روزنامهٔ ونکوورسان او را یکی از مهم‌ترین هنرمندان موسیقی در سال ۲۰۱۰ و یکی از ۵۰ صدای برتر جهان معرفی کرده‌ بود.

شجریان در طول فعالیت هنری خود موفق به تولید حدود ۶۰ آلبوم موسیقی، خوانندگی در تیتراژ فیلم‌هایی چون دلشدگان، ابجد و زمستان، و اجرای بیش از ده‌ها کنسرت داخلی و بین المللی شده است.

همچنین هفته گذشته در حالیکه بسیاری از مراکز و فعالیت های هنری و فرهنگی با تشدید رعایت شیوه نامه های بهداشتی و به تدریج از سرگرفته شده بودند، بار دیگر به دلیل افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا و به دنبال آن اطلاعیه پیروی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت یک هفته تعطیل شدند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این در اطلاعیه اعلام کرد: به منظور صیانت از سلامت آحاد جامعه باتوجه به اهمیت موضوع، از محدودیت‌های اعلام شده تبعیت می‌کند. پیرو نظر ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی مراکز فرهنگی هنری تهران تا ۱۸ مهرماه تعطیل شد.

استاد محمدرضا شجریان ۱۲ مهرماه با شرایط عمومی، قلبی و ریوی و تنفسی ناپایدار و افت سطح هوشیاری، افت فشار خون و پلاکت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جم بستری شده است. وی بهمن سال گذشته نیز به علت بروز مجدد اختلالات ریوی ناشی از بیماری قلبی در بیمارستان جم بستری شد و بامداد روز جمعه دوم اسفند ۹۸ همایون شجریان فرزند وی با انتشار تصویری از نمایشگر علایم حیاتی پدر از دوستداران وی رفع نگرانی کرد.

خسرو آواز ایران پنجم فروردین سال جاری با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شد و بر اساس اعلام هیات مدیره بیمارستان جم اقدامات درمانی وی زیر نظر پزشکان معالج در خارج از بیمارستان انجام گرفت.

استاد شجریان برجسته‌ترین هنرمند عرصه آواز و موسیقی سنتی کشور است و از وی با عنوان «خسرو آواز ایران» یاد می‌شود. وی نوروز ۹۵ با انتشار ویدئویی ضمن تبریک سال نو، از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داد و پس از آن تاکنون تحت نظر پزشکان به مداوا مشغول است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سینما فرهنگ در تهران و پردیس سیتی‌سنتر در اصفهان به عنوان «خانه جشنواره» میزبان گروه خاصی از مدعوین سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به شکل فیزیکی خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای اعطای کمک هزینه معیشتی به ۷۵ هزار عضو صندوق هنر آسیب دیده در دوران کرونا خبر داد.

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با پنج فیلمنامه موافقت کرد.

نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان، با موضوع سالمندان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

مهلت ارسال اثر برای حضور در مسابقه نمایشنامه‌نویسی رویداد فصل امید، به عنوان جایگزین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، بنا به درخواست متقاضیان تا پایان مهر تمدید شد.

مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه نوفه تمدید شد و علاقه‌مندان تا پایان مهر جاری برای معرفی آثار خود به دبیرخانه این جایزه فرصت دارند.

ابراهیم حسن‌بیگی و مصطفی راضی‌جلالی در احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به عنوان دبیرعلمی و دبیراجرایی سیزدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل احمد» منصوب شدند.

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف هفته گذشته مجوز ۱۳۴ آلبوم و تک آهنگ را صادر کرده است. این آثار شامل ۷ آلبوم موسیقی در ژانرهای سنتی (۴ آلبوم) و پاپ (۲ آلبوم) و کلاسیک (۱ آلبوم) و ۱۲۷ تک آهنگ در ژانرهای سنتی (۱۱ قطعه)، پاپ (۸۸ قطعه) کلاسیک (۲قطعه) و تلفیقی (۲۲ قطعه) بوده‌اند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب از برگزاری سی‌وچهارمین کنفرانس وحدت اسلامی هشتم تا سیزدهم آبان مقارن با هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) به صورت مجازی خبر داد.

با مساعدت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح «پاییزه کتاب۹۹» از دوشنبه (۵آبان ماه) تا دوشنبه(۱۲ آبان ماه) به مدت هشت روز همزمان با سراسر کشور در کتابفروشی عضو طرح برگزار می‌شود.

نصرت الله وحدت هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما در ۹۵ سالگی درگذشت.

افتخارات جهانی فرهنگ و هنر ایران

انیمیشن بادهای پاییزی، بادهای بهاری، دو کبوتر ساخته صادق جوادی به بخش «گرگ کوچک» P’TITS LOUPS فیلم‌های کوتاه چهل‌ونهمین جشنواره بین‌المللی مونترال کانادا راه یافت.

فیلم سینمایی خط فرضی به عنوان یکی از ۱۶ فیلم برتر در میان فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره تورنتوی امسال انتخاب شد.

وبسایت سینمایی «ایندی‌وایر» به‌تازگی فهرستی از بهترین فیلم‌های کارگردانان زن تاریخ سینما منتشر کرده که نام مستند خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد در میان این آثار به چشم می‌خورد.

پویانمایی قدم یازدهم ساخته مریم کشکولی‌نیا، به بخش مسابقه فیلم‌های کودکان ۷ تا ۱۰ سال پانزدهمین جشنواره دوسالانه انیمیشن براتیسلاوا (BAB) اسلواکی و جشنواره‌ای در ایتالیا راه پیدا کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ملل جایزه بهترین بازیگر زن این دوره خود را به خاطر بازی در فیلم مینا به نیکا شهباززاده هنرپیشه جوان ایرانی اعطا کرد.

جشنواره Middle East Now که با تمرکز بر اکران آثاری از خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار می‌شود و امسال پذیرای تعداد زیادی از آثار ایرانی کوتاه و بلند بوده است، فیلم کوتاه جایی در میان سکوت ساخته جواد گنجی و به تهیه‌کنندگی مشترک جواد گنجی و ابراهیم آذرخشی را برای حضور در این جشنواره انتخاب کرده است.

مستند گِلک (Gelak) به کارگردانی سیروس کفاش برای سیزدهمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی سان فرنسیسکو که در ۱۹ و ۲۰ سپتامبر برگزار می‌شود، انتخاب شد و در اختتامیه این جشنواره به عنوان بهترین فیلم مستند، جایزه سپنتا را کسب کرد.

سیروس برزو، روزنامه‌نگار، سردبیر و موسس ماهنامه «مرزهای بیکران فضا»، (یکشنبه، ۱۳ مهر) بر اثر ابتلا به بیماری کرونا زندگی را بدرود گفت.

فیلم کوتاه اسکرین به کارگردانی فریبا بیات و کمیل صادق در نخستین حضور بین‌المللی خود در جشنواره فیلم‌های آسیایی لس آنجلس هالیوود حضور دارد.

چهار فیلم ایرانی به سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم «واشنگتن دی سی» آمریکا راه یافتند. فیلم کوتاه کلاس رانندگی ساخته مرضیه ریاحی، مستند کودتای ۵۳ ساخته تقی امیرانی محصول مشترک انگلیس، آمریکا و ایران و فیلم‌های سینمایی متری شیش و نیم به کارگردانی سعید روستایی و یلدا به کارگردانی مسعود بخشی محصول مشترک ایران، فرانسه، آلمان، لوگزامبورگ و لبنان در جشنواره رقابت می‌کنند.

جایزه بهترین طراحی صدای هفتمین دوره فستیوال بین‌المللی pink city international short film festival هند برای انیمیشن اکو به حسین قورچیان رسید.

از بازی زنده یاد لوون هفتوان در فیلم کوتاه «برزخ» به کارگردانی قصیده گلمکانی در جشنواره‌ «راک هارور» برزیل قدردانی شد.

فیلم سینمایی دشت خاموش پس از موفقیت در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز حالا در تازه‌ترین رقابت به بخش مسابقه وایادولید (سمینسی) اسپانیا راه پیدا کرد.

فیلم سینمایی شاهین در ژانر ترسناک روانشناختی به کارگردانی سالار طهرانی، نویسندگی مهران رنج بر، تهیه کنندگی آرش سجادی حسینی و علی گلبهاران در پی چهارمین حضور جهانی خود، به جشنواره فیلم های آسیایی لس آنجلس هالیوود (AFF) در بخش فیلم های بلند راه پیدا کرد.

فیلم باد پائیزی، باد بهاری، دو کبوتر ساخته جدید صادق جوادی در بخش فیلم‌های کوتاه چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی سینمای نوین مونترال کانادا به نمایش گذاشته می‌شود.

مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری جهان

روزنامه انگلیسی گاردین فهرست ۵۰ بازی برتر قرن حاضر را شامل «ماین‌کرافت»، «افسانه زلدا: نفس حیات وحش» و «ارواح سیاه» منتشر کرد.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در مشارکت با شرکت فیلمسازی امبلین متعلق به استیون اسپیلبرگ و استودیو برادران وارنر، مجموعه تلویزیونی ساعت زن (The Woman's Hour) را برای شبکه تلویزیونی سی.دبلیو (CW) می‌سازد.

هفت هنرمند فقید از جمله هنرپیشه «پلنگ سیاه» که به تازگی درگذشت، به فهرست نامزدهای نود و سومین مراسم جوایز اسکار راه می‌یابند.

به گزارش روزنامه آبزرور، چندی پیش یک خریدار ناشناس در ایالت ویکتوریای استرالیا تابلویی را تنها به قیمت ۶۰ دلار خریداری کرد که حالا احتمال می‌رود یکی از آثار ونسان ون‌گوگ، نقاش بزرگ هلندی، باشد.

یکی از آثار فرهاد مشیری هنرمند پرآوازه ایرانی با قیمت تخمینی بین ۲۸۵ تا ۳۶۰ هزار دلار در حراجی کریستیز به فروش گذاشته می‌شود.

سه رمان و دو مجموعه داستان کوتاه به فهرست نامزدهای نهایی بیست‌وهفتمین دوره جایزه ادبی گیلر راه یافتند. به گزارش تارنمای شبکه سی‌بی‌سی کانادا، دوید برگن برای مجموعه داستان کوتاه اینجا تاریکی (Here the Dark)، سوونهگام تامااونگسا برای مجموعه داستانی چطور چاقو را تلفظ کنیم (How To Pronounce Knife)، گیل آدامسون برای رمان ریج رانر (Ridgerunner)، شانی موتو با گردباد قطبی (Polar Vortex) و امیلی سنت جان مندل با رمان هتل شیشه‌ای (The Glass Hotel) از بین چهارده اثر به عنوان نامزدهای نهایی بیست و هفتمین دوره جایزه ادبی گیلر انتخاب شدند. برنده این جایزه دوشنبه ۹ نوامبر (۱۹ آبان) طی یک مراسم مجازی اعلام می‌شود.

یک افشاکننده اخبار سینمایی در پستی درباره دنباله فیلم جوکر نوشت: در این فیلم شاهد ظهور چندین جوکر خواهیم بود.

تابلوی ابراهیم و فرشتگان شاهکار نایاب «رامبرانت هارمنزون فان راین» نقاش صاحب‌سبک هلندی در حراجی ساتبیز به فروش گذاشته می‌شود.

تاریخ اکران فیلم مورد انتظار زمانی برای مردن نیست جدیدترین قسمت از مجموعه سینمایی «جیمز باند»، برای بار دوم به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد.

برناردین اواریستو تنها نویسنده رنگین‌پوست برنده جایزه بوکر از انگلیس، در اظهاراتی تند از تعصبات جنسیتی و نژادی مدرسین ادبیات در دانشگاه‌ها انتقاد کرد.