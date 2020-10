رقابت دو فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم مستند زاگرب

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سفارت ایران در زاگرب، در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم مستند زاگرب که از روز یکشنیه ۱۳ مهر ماه افتتاح گردید تا ۲۰ مهرماه امسال ادامه خواهد یافت و در آن مجموعا ۱۰۰و ۱۲ فیلم مستند از فیلم سازان نقاط مختلف جهان به نمایش گذاشته می شوند که مورد قضاوت هیات داوران و مخاطبین قرار می گیرند.

دو مستندساز ایرانی به نام های جلال وفایی با فیلم «خلاف عقربه های ساعت» و مهرداد اسکویی با فیلم «سایه بدون خورشیدم در بخش بین الملل این جشنواره با سایر آثار رسیده از کشورهای مختلف رقابت می کنند.

فیلم مستند «سایه بدون خورشید» امروز دوشنبه ساعت ۱۵ به وقت محلی و فیلم مستند «خلاف عقربه های ساعت» چهارشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۹ به وقت محلی اکران عمومی در خواهند آمد.

مراسم افتتاحیه این جشنواره با رعایت تمامی تدابیر بهداشتی در زمان شیوع بیماری کرونا در کرواسی آغاز که با استقبال علاقمندان زیادی مواجه شد.

شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند زاگرب در مرکز سینمایی «سایناستارو زاگرب» (CineStaru Zagreb) برگزار می شود.

این دوره از جشنواره بین المللی فیلم مستند زاگرب قرار بود که طی روزهای ۲۵ اسفند ۹۸ تا ۲ فروردین ۹۹ برگزار شود که به دلیل ویروس کرونا به تاخیر افتاد.

به گزارش ایرنا، فیلم های ایرانی در کرواسی علاقمندان زیادی دارد و فیلم های ایرانی مرتب در جشنواره فیلم در این کشور شرکت دارند. از جمله اشاره می شود که در چهل و هفتمین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی «زاگرب» کرواسی که یکی از سه جشنواره معتبر سینمای انیمیشن جهان است دو فیلم ایرانی به نام «یک نفر» به کارگردانی محبوبه کلایی و «گرگم و گله می‌برم» ساخته امیرهوشنگ معین در خرداد سال ۱۳۹۸ به نمایش در آمدند.

همچنین فیلم «یلدا» ساخته مسعود بخشی در جشواره مدیترانه ای «اسپلت» کرواسی در تیرماه جاری به اکران در امد و علاقمندان زیادی را به سوی خود جلب کرد. این جشنواره از مهمترین رویداد فرهنگی آدریاتیک به‌شمار می‌رود و هر سال در آن گزیده برترین آثار سینمای اروپا و جهان به نمایش در می‌آیند.

از سوی دیگر همچنین فیلم‌های «برش بن» (Ben’s cut) و «چگونه وقت‌کشی کردم» (Survival kit or How I killed the time) از کرواسی در سی و سومین جشنوراه بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ایران که از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۹۹ به دبیری «علیرضا تابش» برگزار می شود، به اکران در می آیند.