برندگان نوبل پزشکی ۲۰۲۰ معرفی شدند

به گزارش پایگاه خبری نوبل، برندگان نوبل علوم پزشکی یا فیزیولوژی امروز دوشنبه پنجم اکتبر (چهاردهم مهرماه) ساعت ۱۳ به وقت تهران معرفی شدند. بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۲۰۱۹ میلادی، ۱۱۰ جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به ۲۱۹ نفر اهدا شده است.

هاروی جی آلتر متولد ۱۹۳۵ در نیویورک آمریکا است و هم اکنون در موسسه ملی سلامت آمریکا مشغول به کار است. وی توانست یک سوم از جایزه نوبل سال ۲۰۲۰ میلادی را به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت C به دست آورد.

مایکل هاوتن در انگلیس متولد شده و اکنون در دانشگاه آلبرتا ادمونتون واقع در کانادا مشغول فعالیتاست. وی توانست یک سوم از جایزه نوبل سال ۲۰۲۰ را به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت C به دست آورد.

چارلز ام رایس متولد سال ۱۹۵۲ میلادی ساکرامنتو واقع در کانادا است و درحال حاضر در دانشگاه راکفلر واقع در نیویورک آمریکا مشغول به کار است. او نیز توانست یک سوم از جایزه نوبل سال ۲۰۲۰ را به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت C به دست آورد.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال گذشته (سال ۲۰۱۹ میلادی) به «ویلیام جی کائلین جونیور» دانشمند آمریکایی، «سِر پیتر جی رتکلیف» دانشمند انگلیسی و «گِرِگ ال اسمنزا» دانشمند آمریکایی به خاطر اکتشافات آن‌ها در زمینه این‌که «چگونه سلول‌ها قابلیت دسترسی به اکسیژن را احساس کرده و خود را با آن تطبیق می‌دهند» تعلق گرفت.

حیوانات برای تبدیل مواد غذایی به انرژی مفید، به اکسیژن نیاز دارند. قرن هاست که اهمیت اساسی اکسیژن شناخته شده است اما چگونگی سازگاری سلول‌ها با تغییرات در سطح اکسیژن شناخته نشده بود. این سه دانشمند کشف کردند که چگونه سلول‌ها می‌توانند تغییر سطح میزان دسترسی به اکسیژن را احساس و خود را با آن سازگار کنند. آن‌ها موفق به شناسایی مکانیسم مولکولی شدند که فعالیت ژن‌ها را در واکنش به سطوح مختلف اکسیژن تنظیم می‌کند.

سال ۲۰۱۸ میلادی جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به «جیمز آلیسون» آمریکایی و «تاسوکو هونجو» ژاپنی تعلق گرفت. این دو دانشمند به کشفیات مهمی در زمینه فعال‌کردن دستگاه ایمنی بدن برای مبارزه با سلول‌های سرطانی دست یافته‌ بودند.

هپاتیت به التهاب کبد گفته می‌شود. التهاب کبد می‌تواند به فیبروز، سیروز یا سرطان کبد منجر شود. ویروس هپاتیت مهمترین عامل بروز این بیماری است ولی عفونت‌های دیگری مانند مواد سمی (مصرف الکل و مواد مخدر) و بیماری‌های خود ایمنی نیز جزو دلایل هپاتیت محسوب می‌شوند.

تاکنون پنج ویروس اصلی هپاتیت شناخته شده است که به عنوان هپاتیت نوع A، B، C، D و E شناخته می‌شوند. احتمال سیروز کبدی و سرطان در دو نوع B و C بیشتر است. هپاتیت نوع A و E معمولا بر اثر مصرف آب و غذای آلوده ایجاد می‌شوند. هپاتیت نوع B، C و D معمولا نتیجه تماس با مایعات آلوده بدن هستند.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت هپاتیت‌های نوع B و C با ۳۲۵ میلیون مورد ابتلا،‌ عامل مرگ ۱.۴ میلیون نفر در سراسر جهان در سال است.

دریافت خون آلوده، تماس با تجهیزات آلوده، انتقال از مادر به نوزاد و تماس جنسی کنترل نشده مهمترین روش‌های انتقال این ویروس کشنده هستند. این بیماری می‌تواند با علایمی چون یرقان (زردی پوست و چشم)، تیرگی ادرار، خستگی مزمن، تهوع، درد و استفراغ همراه باشد یا بدون هیچ علامت اولیه ای بروز کند.

هپاتیت A

- هپاتیت A یک بیماری ویروسی کبدی است که علائم آن می‌تواند متوسط یا شدید باشد. برخلاف نوع B و C، این عفونت معمولا منجر به عارضه مزمن کبدی نمی‌شود و به ندرت کشنده است.

- ویروس هپاتیت A یا HAV از طریق غذا و آب آلوده یا تماس مستقیم با بیماری آلوده منتقل می‌شود.

- بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۶ میلادی هفت هزار و ۱۳۴ نفر بر اثر این عفونت جان خود را از دست دادند.

تامین آب و غذای سالم، آموزش همگانی، واکسینه کردن افراد و اجتناب از روابط جنسی خارج از چارچوب مهمترین روش‌های پیشگیری از این عفونت هستند.



هپاتیت B

- عفونت ویروسی هپاتیت B به کبد حمله می‌کند و می‌تواند به بیماری مزمن و حاد کبدی منجر شود.

- این ویروس از مادر به فرزند هنگام تولد و تماس با مخاط بدن و خون آلوده منتقل می‌شود.

- بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۵۷ میلیون نفر به هپاتیت B مبتلا بودند و در همین سال ۸۸۷ هزار نفر بر اثر این عارضه جان خود را از دست دادند.

- در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۷ میلیون نفر از عفونت خود آگاه بودند (یعنی حدود ۱۰.۵ درصد از افراد مبتلا) و ۴.۵ میلیون نفر تحت درمان قرار گرفتند.

-واکسینه شدن در مقابل این ویروس مهمترین راهکار مقابله با آن است.



هپاتیت C

این بیماری بر اثر ویروس HCV به وجود می‌آید و می‌تواند ملایم یا حاد باشد.

- هپاتیت C عامل اصلی بروز سرطان کبد است.

- ویروس هپاتیت C از تماس با خون آلوده شروع می‌شود که می‌تواند شامل تزریق با سرنگ آلوده، تجهیزات پزشکی آلوده، مراقبت‌های بهداشتی نا امن، ‌محصولات خونی آلوده و رفتارهای جنسی محافظت‌نشده باشد.

- بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود ۷۱ میلیون نفر به این عفونت مبتلا هستند.

- اکثر مبتلایان به هپاتیت C، به سرطان کبد یا سیروز کبدی مبتلا می‌شوند.

- بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۳۹۹ هزار نفر بر اثر این عفونت جان خود را از دست دادند.

هپاتیت D

ویروس هپاتیت D برای تکثیر به ویروس هپاتیت B نیاز دارد.

- این ویروس از طریق مادر به فرزند هنگام تولد و تماس با مخاط و خون آلوده منتقل می‌شود.

- از دهه ۱۹۸۰ میلادی میزان عفونت به این ویروس به دلیل واکسیناسیون کاهش یافته است.



هپاتیت E

- این بیماری ناشی از ویروس HEV است.

- هر سال حدود ۲۰ میلیون مورد ابتلا به این ویروس وجود دارد.

- بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت،‌ در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۴۴ هزار نفر بر اثر این عارضه جان خود را از دست دادند.

- واکسن هپاتیت E در حال حاضر فقط در چین استفاده می‌شود.

معرفی برندگان جایزه نوبل بنابر اعلام رسمی پایگاه خبری بنیاد نوبل به قرار زیر است:

- علوم پزشکی دوشنبه ۵ اکتبر ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST) اعلام شد.

- فیزیک سه‌شنبه ۶ اکتبر ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- شیمی چهارشنبه ۷ اکتبر ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- ادبیات پنج‌شنبه ۸ اکتبر ساعت ۱۳ بعد از ظهر به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- صلح جمعه ۹ اکتبر ساعت ۱۱ صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- علوم اقتصادی دوشنبه ۱۲ اکتبر ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)