هفت هنرمند فقید در فهرست نامزدهای جایزه اسکار

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، غم‌انگیزترین بخش جوایز اسکار لحظه‌ای است که مراسم به یاد هنرمندانی که دیگر در جمع ما نیستند، برای لحظاتی متوقف می‌شود. اسکار ۲۰۲۱ در شرایطی برگزار می‌شود که بلای کرونا به جان جهان و صنعت سینما افتاده و احتمالا از همیشه تاثربرانگیزتر خواهد بود. در تناسب با این حال و هوا، امسال شاهد نامزدی بیشترین تعداد هنرمندان فقید در بخش‌های رقابتی اسکار خواهیم بود. اگرچه همه این نامزدی‌ها به دریافت جایزه منتهی نخواهد شد اما باعث می‌شود روایت این فصل از جوایز اسکار حول خداحافظی با درگذشتگان صنعت سینما شکل گیرد.

در زمان نگارش این گزارش، اینطور به نظر می‌رسد که هفت هنرمند فقید در چند شاخه مختلف نامزد دریافت اسکار خواهند شد. چادویک بوزمن یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها در بین این هنرمندان است که برای بازی در اقتباس سینمایی نمایشنامه ریشه سیاه مارینی نامزد اسکار می‌شود. بوزمن که در ماه اوت (مرداد-شهریور 99) در اثر سرطان روده بزرگ درگذشت، بخاطر ایفای نقش استورمین نورمن در فیلم پنج همخون اسپایک لی نیز شانس دیگری برای دریافت جایزه اسکار دارد.

نتفلیکس بزرگترین سرویس پخش اینترنتی فیلم و سریال جهان در اسکار امسال سه نامزد فقید دارد. علاوه بر بوزمن، فیلم منتشر نشده منک (Mank) که براساس فیلمنامه‌ای از جک فینچر به کارگردانی پسرش، دیوید فینچر، ساخته شد نیز یکی از این نامزدهاست. جک فینچر فقید که در سال ۲۰۰۳ درگذشت فیلمنامه فیلم مانک را در دهه ۹۰ میلادی نوشت و قرار بود فیلمبرداری این فیلم پس از اتمام کار ساخت فیلم بازی آغاز شود.

اگر جک فینچر با این فیلم نامزد بهترین فیلمنامه شود، پس از رابرت الن آرتور، نویسنده فیلمنامه اینطور چیزها (All that Jazz)، اولین نامزد فقید این شاخه از جوایز اسکار خواهد بود. در صورتی که فینچر موفق به کسب اسکار این بخش شود، پس از سیدنی هاوارد نویسنده بربادرفته، دومین برنده اسکار در این شاخه خواهد بود.

درست یک روز قبل از اکران فیلم نفرتی که می‌کاری (The Hate U Give) در سینماها، دنیای سینما آدری ولز یکی از فیلنامه‌نویسان بااستعداد خود را از دست داد. نتفلیکس به تازگی از انیمیشن جدید روی ماه (Over the Moon) رونمایی کرد که فیلمنامه آن کاری از آدری ولز است. این فیلم خصوصیات لازم برای نامزد شدن در بخش‌های محتلف جایزه اسکار را دارد. علاوه بر کودکان، مخاطبان بزرگسال نیز جذب طلسم و موسیقی این پویانمایی خواهند شد که آن را حتی به عنوان یکی از گزینه‌های جایزه بهترین فیلم بلند مطرح می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، روی ماه اولین انیمیشنی خواهد بود که از سال ۲۰۱۰ پس از نامزدی داستان اسباب بازی‌های ۳ در بخش بهترین فیلم بلند، در این شاخه نامزد می‌شود.

از دیگر هنرمندان فقیدی که شانس ورود به فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ را دارند می‌توان به برایان دنهی برای فیلم جاده‌ها (Driveways)، کرتیس میفیلد برای ترانه‌ کاورشده انیمیشن روح از پیکسار، راب گیبز طراح استوری‌برد انیمیشن به پیش و چارلز گرگوری راس آرایشگری که روی بازیگران رنگین‌پوست کار می‌کرد، اشاره کرد.

رکورد بیشترین نامزدی هنرمندان فوت شده در یک دوره از جوایز اسکار، به مراسم سال ۱۹۹۱ بازمی‌گردد که در آن هاوارد اشمن (Howard Ashman) ترانه‌سرا و نمایشنامه‌نویس آمریکایی برای ترانه انیمیشن دیو و دلبر در سه بخش مختلف نامزد شد و کارول سوبیسکی فیلمنامه‌نویس آمریکایی با گوجه‌فرنگی سبز سرخ‌شده به فهرست نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی راه یافت.

نود و سومین مراسم جوایز اسکار ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ (۱۰ اسفند ۹۹) در سالن تئاتر دالبی در لس‌آنجلس آمریکا برگزار می‌شود.