به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از کانون پرورش فکری و نوجوانان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون گفت: این برنامه‌ها امسال با توجه به هم‌زمانی با اربعین حسینی رنگ ‌و بوی عاشورایی و حسینی به خود گرفته و با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور به ‌صورت مجازی اجرا و ارائه می‌شود.

حامد رهنما با بیان این‌که هفته ملی کودک و ۱۶ مهر به‌عنوان روز جهانی کودک سال‌هاست در ایران از سوی دست‌اندرکاران و فعالان حوزه کودک و نوجوان و با محوریت کانون مورد توجه قرار گرفته است، این رویداد را فرصتی برای تاکید بر این مهم دانست که کودکان و خواسته‌های‌شان بسیار با اهمیت بوده و تصویر روشنی از آینده جهان‌اند و نادیده گرفتن کودکان یعنی نادیده انگاشتن آینده کشور.

رهنما پاس‌داشت حرمت روزهای سوگواری مذهبی و پرهیز از برگزاری برنامه‌های حضوری و توجه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در اجرا و پخش برنامه‌های اینترنتی و تلویزیونی و مشارکت سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی با رعایت همین اصول را از مهم‌ترین نکته‌هایی دانست که در برنامه‌های امسال هفته ملی کودک مورد توجه کانون و دیگر دست‌اندرکاران و فعالان حوزه کودک قرار می‌گیرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون همراهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌ویژه شبکه امید را در برگزاری این رویداد بسیار گسترده عنوان کرد و از ضبط و پخش یک برنامه تلویزیونی با مشارکت کانون با عنوان «کانون امید» خبر داد که هر روز طی این هفته از این شبکه پخش می‌شود.

رهنما یادآور شد سایت‌ها و صفحه‌های کانون در شبکه‌های اجتماعی نیز در این روزها با هشتگ #بچه‌های_اربعین تلاش می‌کنند مطالب جالب، جذاب و مورد نیاز بچه‌ها را تولید و تامین خواهند کرد و فیلم‌ها و پیوندهای مناسب کودکان را منتشر یا بازنشر و از ظرفیت پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد جذابیت و آموزش کودکان در این روزها استفاده می‌کنند.

به‌گفته‌ی وی پخش و بازنشر فیلم نمایش‌ها و تئاترها و فیلم‌های سینمایی و انیمیشن ویژه کودکان نمایش نقاشی‌های کودکان با موضوع اربعین در سطح تهران و دیگر شهرهای ایران با همکاری شهرداری‌های کشور همچنین انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی از دیگر برنامه‌های هفته ملی کودک است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری در پایان از راه‌اندازی سایت فروش اینترنتی محصولات و کتاب‌های کانون با ارائه ۲۵ درصد تخفیف برای کتاب طی هفته و گشایش و کلنگ‌زنی چندین مرکز فرهنگی‌هنری و مراکز علمی کانون در شهرهای مختلف کشور در روزهای نخست هفته ملی کودک از جمله در استان‌های گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس خبر داد.

اعلام نتایج سومین مهرواره عکس «من سالم و خوشحالم»

سومین مهرواره عکس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان من سالم و خوشحالم اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر فصل تابستان ۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این دوره از مهرواره‌ عکس، ۱۳۱۵ اثر به آفرینش‌های ادبی و هنری کانون ارسال شده بود که از آن میان ۸۰ اثر به مرحله پایانی راه یافت.

بر همین اساس، ۶ اثر به عنوان برگزیده و ۱۰ اثر به عنوان شایسته تقدیر در دو گروه سنی نوجوان و بزرگ‌سال معرفی شد. توجه به هماهنگی اثر با موضوع مهرواره، ثبت عکس با توجه به گروه سنی و توجه به مشاهده عکاس و نگاه او به سوژه، از جمله ملاک‌های انتخاب این مهرواره بود. سپیده میری از استان آذربایجان غربی، ریحانه علیپور از استان لرستان و مهدی زعفری از استان اردبیل به عنوان برگزیده بخش نوجوان معرفی شدند.

همچنین ریحانه ملاحسنی از استان قزوین، لیلی اکبری از استان فارس، امیر آذرپور از استان سمنان، محمدمهدی صدقی از استان اردبیل و مهدی زعفری از استان اردبیل به عنوان شایستگان تقدیر بخش نوجوان اعلام شدند. در بخش بزرگ‌سال نیز اسما اصغری از استان کرمانشاه، حوری داوودی از استان سیستان و بلوچستان و اسماعیل طحان از استان سمنان به عنوان برگزیده شناخته شدند.

در همین بخش، فاطمه کارگر از استان فارس، هاجر اعلمی از استان خراسان رضوی، لیلا خلیفه‌سقا از استان اردبیل، افشین موسی‌وند از استان آذربایجان غربی و اسما اصغری از استان کرمانشاه از سوی داوران این رویداد، شایسته تقدیر شناخته شدند. آثار برگزیده و شایسته تقدیر این مهرواره در بخش گالری پایگاه مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قابل مشاهده است.

برپایی نمایشگاه کتاب‌های آموزشی در کتاب‌خانه مرجع کانون

هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید نمایشگاهی از کتاب‌های آموزشی با عنوان «دارم شروع می‌شوم در کتاب‌خانه‌ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است. در این نمایشگاه ۵۴ اثر شامل ۳۰ عنوان کتاب فارسی و ۲۴ عنوان غیرفارسی به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه «دارم شروع می‌شوم» تا پایان مهر ۱۳۹۹ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴:۳۰ با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی پذیرای علاقه‌مندان است. بر اساس این خبر عنوان این نمایشگاه بر گرفته از کتاب دارم شروع می‌شوم نوشته‌ سید مرتضی سیدی‌نژاد است.

هم‌چنین اردوگاه زمستانی، خانه‌های مدرن، آب چال، THIS IS PRAGUE ، SOPHIE SCOTT ،GOES SOUTH و FRIDA KAHLO AND HER ANIMALITOS عنوان برخی از کتاب‌هایی است که در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.

کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منابع و کتاب‌های فارسی و غیر فارسی بیشتری در این حوزه دارد که علاقه‌مندان در صورت نیاز می‌توانند به بخش کتاب‌های کودک فارسی و لاتین این کتاب‌خانه مراجعه کنند.

هم‌چنین هم‌زمان با نمایشگاه تعدادی از کتاب‌های فارسی و غیرفارسی با موضوع آموزش از طریق کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها، طبیعت، نقاشی و... نیز در قالب نمایشگاه رومیزی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب‌خانه‌ در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک‌شامران، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع شده است.

اعلام فراخوان جشنواره بر بال لالایی‌ها و ترانه‌های فولکلور

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران در فراخوانی از علاقه‌مندان دعوت کرد آثار خود را به جشنواره بر بال لالایی‌ها و ترانه‌های فولکلور ارسال کنند. این جشنواره در چهار گروه سنی (۴+ نوباوه تا ۱۲+ نـونگاه)، (۱۲+ نونگاه تا ۱۵+ نوجوان)، بزرگ‌سال و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان علاقه‌مندان باید آثار خود را در قالب فایل صوتی به مدت حداکثر یک دقیقه تا پایان دی ۱۳۹۹ به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این رویداد در چهار بخش «لالایی‌های دیروز»، «لالایی‌های امروز»، «لالایی‌های آوایی» و «لالایی‌های من» با هدف آشنایی و شناخت بیشتر اعضا با فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، ترویج آداب و رسوم محلی، توجه به تربیت دینی و حس زیبایی‌شناسی، ایجاد پویایی و نشاط در میان کودکان و نوجوانان، تاثیر لالایی‌ها در صمیمیت حاکم بر فضای خانواده‌ها، افزایش ارتباط چشمی و شنیداری اعضای خانواده با یک‌دیگر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر از شرایط و مقررات این رویداد می‌توانند به پایگاه خبری کانون مراجعه کنند و در صورت لزوم با شماره ۰۲۱۷۷۶۰۶۷۵۳ داخلی ۱۰۵۴ دبیرخانه جشنواره در کانون استان تهران تماس بگیرند.