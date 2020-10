به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، برخلاف تصورات بازی‌های رایانه‌ای عامل چاقی و تنبلی و قاتل خلاقیت نیستند. نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد این بازی‌ها علاوه بر جنبه سرگرمی، بر مهارت‌های اجتماعی و سلامت روان افراد و به ویژه کودکان تاثیر مثبتی دارد، مهارت‌های فیزیکی و قدرت بینایی را تقویت می‌کند و خلاقیت را پرورش می‌دهد. البته شرط تمام این‌ها در رعایت اعتدال است.

از تاثیر مثبت بازی‌های رایانه‌ای همین‌قدر بگوییم که نتایج یک پژوهش جدید روی جراحان بخش ریزجراحی در بوستون نشان داد آنها که بازی رایانه‌ای می‌کنند ۲۷ درصد سریع‌تر از سایرین هستند و ۳۷ درصد احتمال خطای کمتری دارند.

بازی‌های رایانه‌ای از سرگرمی‌های محبوب کودکان و بزرگسالان در سراسر جهان است. براساس جدیدترین آمار حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون گیمر (بازی‌کننده رایانه‌ای) در جهان وجود دارد که البته سلیقه و علاقه‌مندی‌های متفاوتی دارند.

تارنمای روزنامه گاردین فهرستی از بهترین بازی‌های رایانه‌ای قرن منتشر کرده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بازی ماین‌کرافت (Minecraft) ساخت موجانگ استودیوز رتبه اول این فهرست را از آن خود کرد. ماین‌کرفت یک بازی جهان باز مستقل است که نسخه آلفای آن برای کامپیوترهای شخصی در سال ۲۰۰۹ منتشر شد و نسخه اصلی و نهایی آن در سال ۲۰۱۱ به بازار آمد.

بازیکنان در این بازی می‌توانند با استفاده از مکعب‌های مختلف، سازه‌های متفاوت و دلخواه بسارند و در خلال آن به اکتشاف، جمع‌آوری منابع و مبارزه بپردازند.

تاکنون بیش از ۱۷۵ میلیون نسخه از این بازی روی طیف وسیعی از دستگاه‌ها از رایانه‌های شخصی گرفته تا گوشی‌های هوشمند و هدست‌های واقعیت مجازی به فروش رفته است.

بازی افسانه زلدا: نفس حیات وحش (Legend of Zelda: Breath of the Wild) که در سال ۲۰۱۷ از سوی کمپانی نینتندو برای کنسول‌های وی یو و نینتندو سوئیچ منتشر شد، در جایگاه دوم برترین بازی‌های قرن بیست و یکم جای گرفت.

این بازی یک بازی رایانه‌ای در سبک اکشن و ماجراجویی است که داستانی حماسی با جزئیات فراوان دارد. تاکنون ۱۸ میلیون و ۶۰ هزار از این بازی در نینتندو سوئیچ فروش رفته است.

بازی اکشن ارواح سیاه (Dark Souls) رتبه سوم این فهرست را به خود اختصاص داد. این بازی توسط استودیو فرام‌سافت‌ور FromSoftware ساخته شد و در سال ۲۰۱۱ به بازار آمد. به نقل از گاردین، ارواح سیاه بازیکن را در دنیایی که هیچ‌چیز دیگر نفس نمی‌کشد، به درون چرخه‌ای ناتمام از مرگ و حیات دوباره می‌اندازد و همزمان که او برای بقا می‌جنگید فانتزی تاریک خود را آشکار می‌کند.

بازی‌های نیمه جان ۲ (۲۰۰۴)، ویچر ۳ (۲۰۱۵)، جی‌تی‌ای ۵ (۲۰۱۳)، هِیلو: مبارزه تکامل‌یافته (۲۰۰۱)، پورتال ۲ (۲۰۱۱)، بایوشاک (۲۰۰۷) و بلادبورن به ترتیب در رتبه‌های چهار تا ده این فهرست قرار گرفتند.

از دیگر بازی‌های رایانه‌ای که به فهرست گاردین از بهترین بازیهای قرن حاضر راه یافتند می‌توان به سوپرماریو ادیسه (۲۰۱۷)، رزیدنت اویل ۴ (۲۰۰۵)، فورت‌نایت (۲۰۱۷)، آخرین بازمانده ما (۲۰۱۳)، لفت فور دد (۲۰۰۸)، مدال افتخار ۴ (۲۰۰۷) و سایلنت هیل ۲ (۲۰۰۱) اشاره کرد.