نفرات برتر پنجمین جشنواره ملی هِکاتُم دانشگاه دامغان مشخص شدند

فریما یداللهی عصر سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری دانشگاهی هنرهای دیجیتال در مجموع ۶۰۰ اثر در ۱۰ بخش مختلف را دریافت کرد که در نهایت، تعداد ۱۵۰ اثر به بخش رقابتی جشنواره راه یافتند.

وی ادامه داد: جایزه های بهترین فیلم داستانی به فیلم "شرف" با کارگردانی "محمدحسام حیدرزاده"، بهترین فیلم تجربی به "شهر بی‌عشق" با کارگردانی "فاطمه صداقت‌پور"، بهترین فیلم مستند به فیلم" کمی آنطرف‌تر" با کارگردانی "محمد ساکی" و بهترین کارگردانی به "سبحان میناوی" برای فیلم "ذبیح" اهدا شد.

یداللهی افزود: بهترین تدوین و بهترین فیلمبرداری این جشنواره به "فاطمه صداقت‌پور" برای فیلم "شهر بی‌عشق" اهدا شد و همچنین هیات داوران این جشنواره، هیچ اثر ویدئوآرت را شایسته تقدیر ندانست.

وی به برگزیدگان بخش انیمیشن اشاره و اضافه کرد: جوایز بهترین کارگردانی انیمیشن به "هژیر اسعدی" برای انیمیشن "Blows with the wind "، دیپلم افتخار این بخش به "مرضیه قدرتی"، برای انیمیشن "اشتها"، بهترین متحرک‌سازی به "نوشین شمس"، برای انیمیشن "Can be cited." اهدا شد و لوح تقدیر انیمیشن شایسته تقدیر به اثر "بدون عنوان" کارگروهی دانشجویان دانشگاه دامغان اهدا شد.

یداللهی اظهار داشت: اثر برگزیده بخش عکس این جشنواره به "امیرحسین آرمند" و اثر برتر بخش پوستر به "امید اولادی"، برای اثر "پوستر نمایش حرف" اهدا شد.

وی خاطرنشان کرد: هیات داوران جشنواره در بخش لوگو نیز هیچ اثری را به عنوان اثر برگزیده اعلام نکرد.

یداللهی تصریح کرد: تندیس و لوح تقدیر بخش موشن‌گرافیک به گروه هشت، اثر "فاطمه جزء مقیمیان" و تندیس بخش نقاشی دیجیتال به "محسن باغبانی" رسید.

دبیر پنجمین جشنواره ملی هکاتم دانشگاه دامغان گفت: این جشنواره به صورت مجازی از تاریخ ۱۴ الی ۲۹ شهریورماه برگزار شد که با اعلام نتایج به کار خود خاتمه داد.

این جشنواره ملی دانشجویی در بخش های فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم تجربی، ویدئو آرت، برنامه تلویزیونی، انیمیشن، موشن گرافیک، لوگو ، پوستر و نقاشی دیجیتال برگزار شد.

هکاتم از نام‌های قدیم شهر دامغان است که به منظور پیوند این جشنواره ملی با ریشه فرهنگی این منطقه ، نام هِکاتُم برای آن انتخاب شده است.

در حال حاضر بیش از چهار هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۷۲ رشته و گرایش در هشت دانشکده دانشگاه دولتی دامغان تحصیل می کنند.