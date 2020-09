به گزارش ایرنا، فیلم سینمایی پاسیو اولین ساخته مریم بحرالعلومی که پیش از این سیمرغ بهترین کارگردانی را از بخش جلوه‌گاه شرق سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر و تقدیر ویژه بهترین فیلمساز زن را از هجدهمین جشنواره فیلم داکا DIFF دریافت کرده بود، در ادامه حضورهای بین‌المللی‌اش این بار برای رقابت در جشنواره فیلم Screen Power انگلستان انتخاب شده است.

در معرفی این جشنواره آمده است: «Screen Power Film Festival یک جشنواره بین‌المللی است که به فیلم‌های قدرتمند و منحصر به فرد از سراسر جهان اختصاص دارد.

ما معتقدیم که فیلم های بزرگ باید به رسمیت شناخته شوند. ماموریت ما این است که به سازندگان فیلم‌های مستقل در حال ظهور، شرایط مناسبی برای نشان دادن سخت‌کوشی و استعداد و فرصتی برای معاشرت و شبکه‌سازی برای کارهای آینده‌شان ارائه دهیم.»

این جشنواره که در حال حاضر به‌دلیل شیوع کرونا به صورت آنلاین در حال برگزاریست، هر ماه فیلم‌هایی را انتخاب و معرفی می‌کند که در رقابت سالانه جشنواره در لندن به نمایش گذاشته می‌شوند.

فیلم‌های پذیرفته شده در این جشنواره ۱۵ تا ۲۱ ماه می سال آتی به نمایش درمی‌آیند و مراسم فرش قرمز سالانه برای اهدای جوایز این جشنواره در تاریخ ۲۵ جولای سال ۲۰۲۱ در مرکز شهر لندن برگزار می‌شود.

مریم بحرالعلومی به تازگی دومین فیلم خود را با عنوان شهربانو جلوی دوربین برده که این روزها آخرین مراحل فنی پس از تولید برای اخذ مجوز نمایش را سپری می‌کند.

بهناز جعفری، محدثه حیرت، کریم امینی، یاسمن ترابی، حسین ملکی و بابک انصاری، با حضورِ پوریا پورسرخ، محمدرسول صفری و شقایق فراهانی گروه بازیگران پاسیو هستند.

پخش بین‌المللی این فیلم را کمپانی الی ایمیج با مدیریت الهه نوبخت بر عهده دارد.

انیمیشن «خورده شده» در سینماهای آمریکا روی پرده می‌رود

حضور بعدی سینمای ایران به انیمیشن کوتاه خورده شده در آمریکا اختصاص دارد.

این انیمیشن ساخته‌ محسن رضاپور به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کودکان «نیویورک» آمریکا برگزیده شد و از اکتبر ۲۰۲۰ به مدت یکسال، در برخی سینماها و برنامه‌های مجازی در آمریکا و کشورهای حوزه‌ی آمریکای شمالی به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره کودکان نیویورک، از جشنواره‌های معتبر آمریکا و Oscar Qualify است و هر ساله تحسین‌شده‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌های جشنواره را انتخاب کرده و به عنوان «بهترین‌های جشنواره» Best of the Fest نمایش می‌دهد.

خورده شده از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و در جیبی‌استودیو ساخته شده است.

این انیمیشن کوتاه پیش از این برنده‌ جایزه‌ ویژه‌ی هیات داوران یازدهمین جشنواره‌ بین‌المللی پویانمایی تهران شده و در بخش مسابقه‌ ده‌ها جشنواره‌ دیگر نظیر اشتوتگارت، سیکاف، انیبار، استاپ‌موشن مونترال و... به رقابت پرداخته است.

داستان انیمیشن کوتاه خورده شده در دنیایی رُخ می‌دهد که همه در حالِ خوردن یکدیگر هستند؛ اما در این بین، یکی از موجودات راهی برای بقا پیدا کرده و پس از خورده شدن، درون شکم گرگی به زندگی‌اش ادامه می‌دهد...

سینمای ایران نامزد سه شاخه جوایز فیلم آسیایی شد

نامزدی در سه شاخه از چهاردهمین دوره جوایز فیلم آسیایی برای فیلم‌های قصر شیرین و شیطان وجود ندارد از دیگر حضورهای موفق این روزهای سینما ایران در هنگ‌کنگ است.

در این جوایز سینمایی حامد بهداد برای بهترین بازیگر مرد و محسن قرایی و محمد داودی برای بهترین فیلمنامه قصر شیرین به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی نامزد کسب جایزه شدند.

همچنین فیلم شیطان وجود ندارد به کارگردانی محمد رسوال اُف نیز در شاخه بهترین فیلم این جوایز سینمایی نامزد کسب جایزه است.

فیلم قصر شیرین پیش از این جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد را از جشنواره فیلم شانگهای، جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین المللی شرق و غرب اورنبورگ، دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه منتقدان در جشنواره فیلم‌های هنری باتومی گرجستان و جایزه بهترین کارگردانی و بازیگر مرد (حامد بهداد) جشنواره آنتالیا ترکیه را کسب کرده و در سیزدهمین دوره جوایز سینمایی آسیپاسیفیک نیز در شاخه بهترین فیلمنامه (محسن قرایی و محمد داوودی) نامزد کسب جایزه بود.

حامد بهداد، ژیلا شاهی، اکبر آئین، آزاده نوبهار، محمد اشکان‌فر، محمد عسگری، یونا تدین، نیوشا علیپور، بابک لطفی خواجه‌پاشا و زهیر یاری بازیگران فیلم قصر شیرین هستند.

چهاردهمین دوره جوایز فیلم آسیایی امسال به دلیل شرایط همه گیری کرونا در هنگ کنگ در کشور کره جنوبی و جشنواره فیلم بوسان برندگان خود را اعلام می کند. برندگان این جوایز سینمایی روز ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) اعلام می‌شوند.