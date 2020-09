فرشید داوودی هنرمند تهرانی ۲۱ اثر خود با تکنیک چاپ سیلک روی روزنامه فشرده را در " چوم گالری" شهر انزلی در معرض تماشا گذاشته است.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم امین حق ره می خوانیم : " این که بشر چگونه و از چه زمانی مُسلح به زبان شد به قطعیت معلوم نیست. هرچه هست اما این زبان بود که دیوارهای فردیتِ انسانِ بَدوی را فروریخت و جامعه‌ساز شد.

با تشکل یافتن جوامع انسانی، خط، مولودِ زبان شد، و هرچه زمان گذشت از تصویر به کلمه میل کرد و دوباره به تصویر بازگشت. این‌گونه و از آن‌پس زندگی در پیوند با زمان تحول یافت و با کلمه و تصویر معنا گرفت. تمدن بشری از دل زمان برآمد و برای انسان معاصر هویتی متکثر ساخت. حالا هر قوم و قبیله‌ای، با هر تیره و زبان و ایده و عقیده‌ای، در هر جغرافیایی از این پهنه‌ی خاکی، هویتی انحصاری دارد که ساختمان آن بر لایه‌هایی تاریخی بنا شده. سازه‌ای مرکب و پیچیده که مصالحش از ایده، افسانه، خاطره، تجربه، رویا، معماری، هنر، تصویر و کلمه است.

حالا مساله این‌جاست:انباشته شدن و در هم‌آمیختگی تجربه‌های تاریخی، و برهمکُنشِ تصاویر و متون لایه لایه‌ی معاصر و باستانی، در ذهن جمعی انسان امروزی، سازنده‌ی چه جنس هویتی ‌ست؟ چرا کیفیت زیستن در همه‌جا یکسان نیست؟ و اگر گذشت زمان یعنی زندگی، چگونه است که از لایه‌های تاریخی،در گوشه‌هایی از این جهان، فقط بوی مُردگی می‌آید؟"

فرشید داوودی متولد ۱۳۵۷ تهران ، دارای مدرک کارشناسی نقاشی دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر اصفهان است.

از موفقیت های این هنرمند می توان به برگزیده هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تقدیر شده از ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ، برگزیده نمایشگاه سالانه ملی نقاشی اصفهان ، نفر اول دومین نمایشگاه سالانه دانشگاه هنر اصفهان یاد کرد.

آثار این هنرمند تاکنون در نمایشگاه های متعددی در معرض تماشا گذاشته شده است که از آن جمله می توان به نمایشگاه انفرادی: گالری هما تهران ۱۳۹۶ (Define Blossom at Dictionary )- گالری هما تهران ۱۳۹۴ (Save me from my friends ) - گالری آپادانا اصفهان ۱۳۹۲ (Rebirth ) و نمایشگاه های گروهی : گالری A / گالری لاله / گالری گذار / گالری هفت نگاه / گالری آریا / فرهنگستان صبا / موزه هنرهای اصفهان / گالری ARTLAB بیروت/ گالری Siddhartha و Artfair Beirut ۲۰۱۷ , ۲۰۱۸ اشاره کرد.

علاقمندان به دیدن آثار این هنرمند می توانند از جمعه ۱۴ شهریور تا ۱۱ مهر، یکشنبه تا جمعه ۴ تا ۹ شب از این آثار در چوم گالری به نشانی : بندرانزلی ،خیابان طالقانی، کوچه کافی، پلاک ۶۶ دیدن کنند.( چوم گالری شنبه ها تعطیل است)استفاده از ماسک الزامی است .