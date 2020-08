«پلنگ سیاه» دنیای سینمایی مارول درگذشت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، چادویک بوزمن (Chadwick Boseman) فیلم‌نامه‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و هنرپیشه آمریکایی که به نقش‌آفرینی در فیلم‌های ۴۲ (۲۰۱۳)، کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (۲۰۱۶)، پیامی از سوی شاه (۲۰۱۶) و مارشال (۲۰۱۷) شناخته می‌شود، روز گذشته پس از چهارسال تحمل بیماری، مغلوب سرطان شد.

بوزمن در طول فعالیت هنری خود نقش جکی رابینسون اولین بازیکن رنگین پوست لیگ برتر بیسبال آمریکا و جیمز براون یکی از ستاره‌های موسیقی این کشور را بازی کرد اما بازی در نقش تچالا، پادشاه سرزمین خیالی واکاندا، در فیلم پلنگ سیاه (Black Panther) بود که این ستاره جوان را به اوج رساند.

ابتلای بوزمن به سرطان روده بزرگ چهار سال پیش تشخیص داده شد اما وی از انتشار خبر بیماریش خودداری کرد.

خانواده این هنرپیشه ۴۳ ساله، در بیانیه‌ای اعلام کردند: چادویک یک جنگجوی واقعی بود که در طول بیماریش سرسختی و پشتکار به خرج داد و فیلم‌هایی را برای شما به ارمغان آورد که تا این حد دوستشان دارید. از مارشال و پنج همخون گرفته تا اقتباس سینمایی نمایشنامه ریشه سیاه مارینی از آگوست ویلسون و چند فیلم دیگر همگی در طول دوره یا مابین جراحی‌ها و شیمی‌درمانی‌های متعدد چادویک فیلمبرداری شدند. جان بخشیدن به شخصیت تچالا در فیلم پلنگ سیاه، افتخار حرفه وی بود.

بوزمن در شهر اندرسون کارولینای جنوبی به دنیا آمد و بزرگ شد. وی در سال ۲۰۰۰ میلادی با مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد و سپس به مدرسه تئاتر در لندن رفت.

بوزمن جوان که اولین نقش تلویزیونی خود را در سال ۲۰۰۳ و با بازی در یکی از قسمت‌های سریال دیده‌بان سوم (Third Watch) ایفا کرده بود، در سال ۲۰۰۸ به لس‌آنجلس برگشت تا حرفه هنرپیشگی را دنبال کند. وی در ادامه حرفه خود، در سریال‌هایی چون نظم و قانون (Law & Order)، سی اس آی: نیویورک و بخش فوریت‌های پزشکی بازی کرد.

این هنرپیشه آمریکایی اولین نقش اصلی خود را در فیلم ۴۲ که درباره زندگی جکی رابینسون ستاره سیاه‌پوست بیسبال آمریکا ساخته شد، بازی کرد. بازی در این نقش درست زمانی اتفاق افتاد که بوزمن به فکر آن بود کارگردانی را به عنوان تمرکز حرفه خود انتخاب کند. بازی در فیلم ۴۲ اما نقش‌های بزرگتری را پیش پای بوزمن گذاشت. وی در روز عضوگیری (Draft Day)با کوین کاستنر همبازی شد و نقش جیمز براون را در فیلم برخیز (Get on Up) بازی کرد. او همچنین در سال ۲۰۱۶ در فیلم خدایان مصر در نقش یکی از خدایان ظاهر شد.

بازی در این فیلم‌ها، راه را برای حضور وی در مهمترین نقش کارنامه هنریش یعنی تچالا پادشاه واکاندا و پلنگ سیاه افسانه‌ای هموار کرد. او اولین بار در فیلم کاپیتان آمریکا : جنگ داخلی این نقش را بازی کرد. این فیلم سکوی پرتابی برای فیلم ابرقهرمانی موفق پلنگ سیاه (۲۰۱۸) شد. پلنگ سیاه در سال اکران به یکی از پرفروش ترین فیلم های گیشه آمریکا تبدیل و نامزد هفت جایزه اسکار شد که سه تای آنها را به خانه برد. این شخصیت بعدها در فیلمهایی چون انتقامجویان: جنگ ابدیت (۲۰۱۸) و انتقامجویان: پایان بازی (۲۰۱۹) ظاهر شد که هردو پرفروش ترین فیلم های سال آمریکا شدند. موفقیت انتقامجویان: پایان بازی تا حدی بود که به پرفروش‌ترین فیلم ابرقهرمانی تاریخ و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما جهان تبدیل شد.