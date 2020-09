جلوگیری از کاهش حجم عضلات با ویتامین C

به گزارش روز جمعه پایگاه خبری ساینس، به از دست رفتن و زوال توده ماهیچه‌های اسکلتی بدن به دلیل پیری سارکوپنیا گفته می‌شود. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کاهش می‌یابد. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه‌های بدن سالم است. با تضعیف عضلات، اندام‌های داخلی بدن و به ویژه استخوان‌ها آسیب پذیر می‌شوند.

معمولا توده عضلانی پس از ۵۰ سالگی، حدود ۱.۵ درصد در سال کاهش می‌یابد، این میزان پس از ۶۰ سالگی به ۳ درصد در سال می‌رسد. از دست‌دادن توده عضلات علاوه بر کاهش توانایی و قدرت انجام فعالیت‌های روزانه، احتمال شکستگی استخوان‌ها را نیز پس از زمین خوردن افزایش می‌دهد.

مطالعات محققان دانشگاه ایست انگلیا در انگلیس نشان می‌دهد مصرف ویتامین C از سلول‌ها و بافت‌ها در مقابل رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. رادیکال‌های آزاد یکی از مهمترین دلایل کاهش حجم و تراکم عضلات با افزایش سن هستند.

این مطالعه با بررسی بیش از ۱۳ هزار فرد ۴۲ تا ۸۲ سال نشان می‌دهد افرادی که در رژیم خود از ویتامین C استفاده می‌کنند، نسبت به هم سن و سالانی که این رژیم غذایی را ندارند، توده عضلانی بیشتری دارند و بر اساس این مطالعه حدود ۶۰ درصد مردان و ۵۰ درصد زنان به میزان کافی ویتامین C مصرف نمی‌کنند.

مرکبات، گوجه فرنگی، کدو حلوایی، انواع کلم، اسفناج، خربزه و طالبی، شلغم، فلفل دلمه‌ای، آناناس، نخود فرنگی و کیوی سرشار از ویتامین C هستند.

محققان به سالمندان توصیه می‌کنند که برای جلوگیری از کاهش حجم و قدرت عضلات، پروتئین‌های گیاهی و حیوانی مصرف کنند.

استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی و افزایش اوره، محدودیت دارد و استفاده از گوشت سفید توصیه شده است؛ ولی استفاده از پروتئین‌های گیاهی هیچ محدودیتی ندارد.

استحکام عضلات یکی از مهمترین عوامل طول عمر محسوب می‌شود. استفاده از دارو برای افزایش حجم عضلات روش نادرستی است و اثرات سوء دارد؛ در مقابل ورزش‌های کششی و استقامتی و استفاده از موادغذایی طبیعی برای استحکام عضلات توصیه شده است.

برخی از مواد غذایی موثر در تقویت عضلات عبارتند از:

• لوبیا

• ماست

• روغن زیتون

• گوشت آهو

• پنیر

• سیب

• گوشت گاو و گوساله

• عدس

• اسفناج

• برنج قهوه‌ای

• صدف

• بادام

• سیب زمینی

• مرغ

• موز

• تخم مرغ

• بلغور جوی دوسر

• ماهی

• گوشت بوقلمون

• شیر

• انواع توت

• دانه کتان

• آجیل

• کلم بروکلی

• گوجه فرنگی

• پرتقال

• هویج

• آب

• گردو

• چای سبز

مطالعات محققان دانشگاه ایندیانای آمریکا نشان می‌دهد که مکمل روغن دریایی نیز در بهبود آسیب دیدگی عضلات هم در سالمندان و هم در ورزشکاران موثر است.