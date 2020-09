به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بوکرپرایز، رمان ناراحتی شب (The Discomfort of Evening) نوشته ماریکه لوکاس رینولد نویسنده ۲۹ ساله هلندی و برگردان میشل هاچیسون به زبان انگلیسی، دیروز (چهارشنبه) در یک مراسم مجازی به عنوان برنده جایزه بوکر بین‌المللی سال ۲۰۲۰ معرفی شد. این جایزه معتبر به بهترین رمان ترجمه شده به انگلیسی تعلق گرفته و پاداش ۵۰ هزار پوندی آن به طور مساوی بین نویسنده و مترجم اثر منتخب تقسیم می‌شود.

ناراحتی شب اولین بار در سال ۲۰۱۸ در هلند منتشر شد و به فهرست کتابهای پرفروش این کشور راه یافت. این کتاب زندگی خانواده‌ای مذهبی که در یک مزرعه گاوداری زندگی می‌کنند را در اوایل دهه ۲۰۰۰ دنبال می‌کند و روایتگر داستان دختر ۱۰ ساله این خانواده است که برادرش را طی یک حادثه از دست می‌دهد. خواننده در این اثر شاهد است که این خانواده چگونه در جنون ناشی از سوگ این فقدان از هم می‌پاشد.

داستان این رمان برگرفته از تجربیات شخصی رینولد است. این نویسنده جوان در یک مزرعه گاوداری بزرگ شد و سه ساله بود که برادر ۱۲ ساله‌اش در راه مدرسه با اتوبوس تصادف کرد و جان خود را از دست داد.

ناراحتی شب در رقابت برای دریافت جایزه بین‌المللی بوکر پنج رقیب دیگر از جمله پلیس حافظه (The Memory Police) اثر نویسنده ژاپنی یوکو اوگاوا، روشنگری درخت سبز آلو (The Enlightenment of The Greengage Tree) از نویسنده ایرانی شکوفه آذر و ماجراجویی‌های آهن چینی(The Adventures of China Iron) از گابریلا کابزون کامارا را پشت سر گذاشت. ۶ نامزد نهایی جایزه امسال از بین ۱۲۴ کتاب ترجمه شده از ۳۰ زبان مختلف انتخاب شده بودند.

جایزه بوکر بین‌المللی هر ساله به یک رمان ترجمه شده به زبان انگلیسی اهدا می‌شود که در انگلستان یا ایرلند منتشر شده باشد. هدف از اهدای این جایزه، تشویق ناشر و خواننده به نشر و مطالعه کتابهای داستانی از سراسر جهان و معرفی و تبلیغ کار مترجمان است. هم رمان‌ها و هم مجموعه داستان‌های کوتاه واجد شرایط رقابت برای دریافت این جایزه هستند. به نویسنده و مترجم اثر برگزیده مشترکا یک جایزه نقدی ۵۰ هزار پوندی اهدا می ‌شود و نویسندگانی که به فهرست کوتاه این جایزه راه پیدا کنند نیز هرکدام یک هزار پوند دریافت می‌کنند.