«چرنوبیل» و «تاج» نامزدهای جشنواره تلویزیونی ادینبورگ

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، فهرست نامزدهای نهایی جوایز بین‌المللی ادینبورگ در حوزه تولیدات تلویزیونی دیروز (سه‌شنبه) طی یک برنامه مجازی اعلام شد.

سریال‌های چرنوبیل (Chernobyl)، سالها و سالها (Years&Years)، پایان دنیای لعنتی (The End of the F***ing World)، الیزابت گم شده است (Elizabeth is Missing)، تاج (The Crown) و گیری/هاجی (وظیفه/شرم) (Giri/Haji) به عنوان نامزدهای نهایی برای جایزه بهترین سریال درام معرفی شدند.

سریال‌های حس خوب (Feel Good)، گیم‌فیس (GameFace)، مادر (Mum) و دفاع از گناهکار (Defending the Guilty) نیز از جمله سریال‌هایی هستند که به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بهترین سریال کمدی این جشنواره راه یافتند.

امسال یک شاخه جدید و مناسبتی با عنوان خلاقیت در بحران به جوایز ادینبورگ اضافه شده است که به بهترین‌ محتوای خلق شده در روزگار کرونا تعلق می‌گیرد.

مستند هشت دقیقه و ۴۶ ثانیه (8minutes and 46 seconds)، یک روز زندگی در بریتانیای کرونازده (A Day in the Life of Coronavirus Britain) و بیمارستان: در نبرد با ویروس کرونا (Hospital: Fighting Covid-19) از جمله برنامه‌های تلویزیونی هستند که برای دریافت جایزه این بخش با هم رقابت می‌کنند.

جشنواره بین‌المللی جوایز تلویزیونی ادینبورگ یک رویداد سالانه است که اصحاب حوزه تلویزیون و دنیای دیجیتال را برای گفت‌وگو درباره مسائل و چالش‌های عمده موجود در این صنعت گرد هم جمع می‌کند. هر ساله حدود ۲ هزار هیئت از شبکه ها و شرکت‌های تولیدکننده بین‌المللی در این جشنواره شرکت می‌کنند. جشنواره امسال به دلیل شیوع کرونا به جای ماه اوت، ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان ۹۹) برگزار می‌شود.