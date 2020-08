گروه جوایز کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه در شورای کتاب کودک در جلسه مردادماه ۱۳۹۹ که به شکل آنلاین تشکیل شد و از میان کتاب‌های رسیده، چهار عنوان را برای معرفی به فهرست دوسالانه دفتر بین المللی(IBBY) برگزید.

کتاب حسی لمسی یه چیزی اینجاست، طراح و سازنده سمانه نادری در بخش کتاب‌های حسی، کتاب‌های موزی که می خندید، نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی با تصویرگری حسن موسوی از انتشارات افق و خوراک زرافه با سالاد لاک پشت، نویسنده و تصویرگر رضا دالوند از انتشارات فاطمی، کتاب‌های طوطی در بخش کتاب‌های تصویری و کتاب هفت اسب هفت رنگ، نوشته محمدهادی محمدی با تصویرگری نوشین صفاخو از انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، در بخش کتاب‌های تصویری دارای شخصیت ویژه، از سوی شورای کتاب کودک برای ارسال به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان(IBBY) برای درج در فهرست دوسالانه این موسسه انتخاب شدند.

عناوین برگزیده شعب ملی Ibby، پس از داوری مجدد در این موسسه بین المللی در لیست دو سالانه‌ای تحت عنوان Ibby selection of outstanding books for young people with disabilities منتشر و این لیست علاوه بر نگهداری در کتابخانه مرکزی تورنتو کانادا برای تمام شعب ملی ارسال خواهد شد.

فهرست افتخار دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، فهرستی از آثار برگزیده و تازه منتشر شده‌ای است که هر دو سال یکبار، با هدف ستایش از نویسندگان، تصویرگران و مترجمان کشورهای عضو دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان منتشر می‌شود. نویسندگان،‌ تصویرگران، مترجمان و ناشرانی که آثارشان در فهرست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی شده‌اند در کنگره جهانی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان دیپلم افتخار داده می‌شود.

همچنین در کنگره نمایشگاهی از این آثار برگزار می‌شود و سپس هفت سری از کتاب‌های این فهرست در نمایشگاه‌ها و رویداد بین‌المللی در سراسر جهان به نمایش گذاشته می‌شوند. شعبات ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان تنهای مرجعی است که گزینش این آثار را برعهده دارند. در ایران هم این وظیفه بر عهده شورای کتاب کودک ایران است.

این فهرست که از سال ۱۹۵۶ منتشر می‌شود، یکی از گسترده‌ترین و موثرترین ابزار این دفتر برای پیشبرد هدف‌اش در افزایش درک و تفاهم بین‌المللی از راه ادبیات کودک است. این فهرست تنوع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامعی را به نمایش می‌گذارد که کودکان در آن‌ها زندگی و رشد می‌کنند و می‌تواند منبع خوبی باشد برای کسانی که درگیر برنامه‌های آموزشی، سوادآموزی و انتشاراتی هستند.

این فهرست دارای سه بخش تالیف، ترجمه و تصویرگری است. هر شاخه ملی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان می‌تواند برای هر یک از این بخش‌ها تنها یک عنوان کتاب معرفی کند. کشورهایی که در آن‌ها به طور پیوسته و میزان قابل توجه‌ای کتاب‌های کودکان به بیش از یک زبان چاپ می‌شود، در هر زبان رسمی یک عنوان کتاب می‌تواند هم در بخش تالیف و هم در بخش ترجمه معرفی شود. کتاب‌هایی که از سوی کشورهای مختلف برای این فهرست معرفی می‌شوند باید بهترین و باکیفیت‌ترین آثار ادبیات کودکان آن کشور باشند و برای چاپ و انتشار در سراسر جهان نیز مناسب باشند.

کتاب‌های فهرست افتخار دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان،‌ از نخستین دوره تا امروز،‌ به شکل دائمی در کتابخانه بین‌المللی کتابهای کودکان مونیخ، موسسه رسانه و کودک و نوجوان سوییس در زوریخ، موسسه پژوهشی بایبیانا در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی، در دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در توکیو و (تا سال ۲۰۱۴) در کتابخانه دانشگاه نورت وسترن در شهر ایوانستون ایالت ایلینویز امریکا نگه‌داری می‌شوند.