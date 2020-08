به گزارش روزنامه سیاتل تایمز، اطلاعاتی که سرویس ان‌پی‌دی بوک اسکن از کتابفروشی‌های مستقل و زنجیره‌ای، عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مستقل در آمریکا جمع‌آوری کرده، نشان می‌دهد کتاب افشاگرانه بسیار زیاد و ناکافی: چگونه خانواده من خطرناک‌ترین مرد دنیا را ساخت از مری ترامپ برادرزاده رئیس‌جمهوری آمریکا، با گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار همچنان در صدر فهرست پرفروش‌ترین کتابهای غیرداستانی است.

این کتاب که پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام در روز ۱۴ ژوئیه (۲۴ تیر ۹۹) منتشر شد، اطلاعاتی محرمانه را درباره خانواده ترامپ افشا می‌کند. در هفته اول پس از انتشار در مجموع حدود ۹۵۰ هزار نسخه از نسخه‌های چاپی، دیجیتال و صوتی از این کتاب به فروش رفت که یک رکورد محسوب می‌شود.

مری در این کتاب در کنار افشاگری‌های فراوان درباره ترامپ به ماجرای فرار مالیاتی وی اشاره کرده و با موشکافی درباره بدرفتاری‌هایی که در کودکی متوجه وی بوده از عقده‌های روانی این مرد ۷۴ ساله پرده برمی‌دارد. در این کتاب جنجالی عنوان شده است ترامپ به کسی پول داده بود تا به جای او در امتحانات ورودی دانشگاه پنسیلوانیا شرکت کند.

در بخش غیرداستانی پس از این اثر جنجالی، کتابهای چگونه ضدنژادپرست باشیم (How to Be an Antiracist) از ابرام ایکس کندی و بعلاوه (Plus) از گرگ گاتفلد در ردیف دوم و سوم پرفروش‌ترین کتابها جای گرفتند.

در بخش داستانی نیز کتاب اولین پرونده (۱st Case) از جیمز پترسون رتبه اول پرفروش‌ترین اثر را به دست آورد؛ نیمه در حال ناپدید شدن (The Vanishing Half) نوشته بریت بنت و نظم (Order) از دنیل سیلوا نیز در ردیف دوم و سوم این فهرست قرار گرفتند.