مهاجران؛ موضوع کتاب جدید جورج دبلیو بوش

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، از بین گروه، یک نفر: تصویر مهاجران آمریکا (Out Of Many, One: Portraits of America’s Immigrants) کتاب جدید جورج دبلیو بوش سیاستمدار جمهوری‌خواه و رئیس‌جمهوری اسبق آمریکاست که ۲ مارس ۲۰۲۱ (۱۲ اسفند ۹۹) به بازار خواهد آمد. این کتاب چهل و سه تصویر اثر چهل و سومین رئیس‌جمهوری آمریکا، از مهاجرانی که در طی سال‌های گذشته با آن ها آشنا شده را به همراه مقالاتی درباره بیوگرافی هر کدام شامل می‌شود. بخشی از درآمد حاصل از فروش این کتاب به سازمان‌های فعال در حوزه اسکان مهاجران اختصاص داده می‌شود.

بوش که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ سکاندار کاخ سفید بود در دوره ریاست جمهوری خود در تضادی آشکار با اظهارنظرها و سیاست‌های دونالد ترامپ، اغلب نقش‌آفرینی و مشارکت مهاجران را تحسین می‌کرد. وی در این دوران حتی از لایحه اصلاح قانون مهاجرت نیز حمایت کرد که رای نیاورد.

این سیاستمدار آمریکایی در مقدمه کتاب جدید خود می‌نویسد: امیدوارم این کتاب به ما کمک کند تمرکز جمعی خود را روی تاثیرات مثبتی حضور مهاجران در کشورمان، بگذاریم. کتاب جدید بوش مکمل نمایشگاهی با همین نام است که به زودی در مرکز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در دالاس برپا می‌شود.

انتشارات کراون (Crown) با اعلام این خبر گفت: کتاب و نمایشگاه از بین گروه، یک‌نفر هر دو شامل راهکارهایی واضح و مبتنی بر اصول خواهند بود که به طور جامع به بحث‌های کنونی درباره مهاجرت می‌پردازد. در قلب این توصیه‌ها این باور وجود دارد که هر یک سالی که بدون اصلاح سیستم مهاجرتی معیوب آمریکا می‌گذارد، به معنی از دست دادن فرصتها برای تضمین رونق، نشاط و امنیت کشور است.

جورج بوش از زمان ترک کاخ سفید به یک نقاش پرتره و نویسنده پرفروش تبدیل شد. کتاب خاطرات وی با نام لحظات تصمیم‌گیری تاکنون بیش از ۳ میلیون نسخه فروش کرده است. از دیگر آثار وی می‌توان به کتاب ۴۱ درباره پدرش جورج هربرت واکر بوش و مجموعه نقاشی‌هایی از کهنه‌سربازان آمریکایی با عنوان پرتره‌های شجاعت اشاره کرد.