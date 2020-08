کرونا نمایش «شبح اپرا» را پس از ۳۴ سال تعطیل کرد

به گزارش روزنامه نشنال، دست‌اندرکاران این تئاتر قدیمی و پرسابقه با شیوع کرونا از ماه مارس (اسفند ۹۸- فروردین ۹۹) تمام اجراهای خود را به حال تعلیق درآوردند و حالا قرار است برای همیشه به کار خود پایان دهند.

کامرون مکینتاش تهیه‌کننده این نمایش موزیکال خسارت مالی ناشی از شیوع کرونا را مسبب این تصمیم می‌داند. به موجب این تصمیم، شبح اپرا دیگر روی صحنه سالن هر مجستی نمی‌رود اما تور جهانی آن همچنان ادامه خواهد داشت. این نمایش در بخشی از همین تور در حال حاضر در کره جنوبی روی صحنه می‌رود.

خبر توقف اجرای این نمایش مشهور در لندن در حالی منتشر می‌شود که بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس به تازگی اعلام کرده بود سالن‌های تئاتر این کشور می‌توانند از اول اوت (۱۱ مرداد) با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فعالیت خود را از سرگیرند.

مکینتاش در یادداشتی که چهارشنبه گذشته در روزنامه ایونینگ استاندارد منتشر کرد، برخی از شیوه‌نامه‌های جدید کرونایی را دلیل تعطیلی این نمایش دانست و گفت اجرای نمایش پرهزینه‌ای چون شبح اپرا آن هم با رعایت مقررات فاصله‌گیری اجتماعی صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته این تهیه‌کننده تئاتر، حتی در نبود اصل فاصله‌گذاری اجتماعی نیز تیم این نمایش برای از سرگیری فعالیت خود به دستکم چهار ماه زمان نیاز داشتند.

شبح اپرا (The Phantom of the Opera) یک تئاتر موزیکال از اندرو لوید وبر است که براساس رمانی فرانسوی به همین نام به قلم گاستون لورو ساخته شد. این نمایش که رکورد طولانی‌ترین اجرا در برادوی و وست اند را در اختیار دارد، در سال ۱۹۸۶ جایزه الیور و در سال ۱۹۸۸ جایزه تونی برای بهترین تئاتر موزیکال را به دست آورد.

شبح اپرا تاکنون در مجموع ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در جهان فروش کرده و پرفروش‌ترین تئاتر تاریخ است.