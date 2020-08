کشف نحوه اثرگذاری داروی آکنه

به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری ساینس، در طول ۴۰ سال گذشته Sarecycline تنها دارویی است که برای درمان آکنه به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا معرفی شده است.

این تحقیقات، دقیق‌ترین تجزیه و تحلیل بیولوژیکی است که تاکنون روی Sarecycline انجام گرفته است. این دارو یکی از انواع آنتی بیوتیک‌های تتراسایکلین است که برای درمان آکنه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این تحقیقات مشخص شد برخلاف سایر انواع تتراسایکلین‌ها، Sarecycline با مولکول‌های mRNA موجود در ریبوزوم باکتری پیوند برقرار می‌کند. ریبوزوم‌ها در تمام سلول‌های زنده وجود دارند و اسیدهای آمینو را به یکدیگر متصل می‌کنند. تتراسایکلین‌ها، از جمله Sarecycline از طریق مهار کردن تولید پروتئین‌های باکتری Cutibacterium acnes ، با آکنه مقابله می‌کنند.

اکنون محققان نشان دادند ساختار شیمیایی Sarecycline دارای اهمیت است. زیرا موجب بروز رفتاری می‌شود که تاکنون در تتراسایکلین‌ها دیده نشده است و نشان می‌دهد که این دارو دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است.

یکی از پیامدهای ساختار خاص Sarecycline، مقاومت دارویی بسیار پایین در برابر آن است که موجب افزایش اثرگذاری دارو می‌شود. این دارو ریبوزوم موسوم به TetM را که نوعی پروتئین محافظ باکتری در برابر عوامل خارجی است، تخریب می‌کند.

آکنه یک التهاب پوستی است که به صورت جوش های قرمز و معمولا چرکی در پوست و به ویژه صورت ظاهر می شود و اغلب در نوجوانان شایع است.‌

مصرف غذاهای چرب و شیرین التهابات آکنه را افزایش می دهد. اختلالات هورمونی، رژیم غذایی پرچرب، دستکاری جوش های صورت، سفرها مداوم هوایی، استرس، استفاده از داروهای خاص و تغییرات جوی مهمترین دلایل بروز آکنه هستند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.