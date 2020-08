او در پُست خود نوشت: «امروز روز خوبی بود، چون کرسی جدید مطالعات دین مزدیسنا / زرتشتی‌شناسی را در دانشگاه کالیفرنیا - ارواین اعلام کردیم. چند سال طول کشید تا کرسی شکل گیرد، اما در پایان مؤفق شدیم.»

مرکز مطالعات ایرانی سَموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین (Samuel M. Jordan Center for Persian Studies and Culture at the University of California, Irvine)، در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و از ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵، ریاست آن‌را، تورج دریایی برعهده دارد.