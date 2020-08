کاهش دفعات تشنج در بیماران صرع با موسیقی موتسارت

به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، در این مطالعه که به کمک دکتر مرجان رفیعی از موسسه مغز «کرمبیل» در کانادا انجام شد، اثر موسیقی «Sonata for Two Pianos in D Major, K. ۴۴۸» موتسارت بر کاهش دفعات تشنج در بیماران مبتلا به صرع نسبت به یک محرک شنیداری دیگر - نسخه دیگری از این قطعه موسیقی که دارای ویژگی ‌های محاسباتی یکسان اما به هم ریخته و فاقد ریتم بود- مقایسه شد.

دکتر رفیعی که نویسنده اصلی مقاله این مطالعه است، گفت: در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته، اطلاعات زیادی در مورد این موضوع آموخته ایم که گوش دادن به یکی از موسیقی های موتسارت در افراد مبتلا به صرع موجب کاهش دفعات تشنج در آنها می شود. اما یکی از سوال هایی که به آن پاسخی داده نشده این است که آیا افراد با گوش دادن به یک محرک شنوایی دیگر - یک قطعه درهم ریخته از موسیقی موتسارت - کاهش مشابهی را در دفعات تشنج نشان می دهند یا خیر.

وی افزود: محققان در این مطالعه جدید که یک سال بطول انجامید، ۱۳ بیمار را مورد بررسی قرار دادند. محققان این بیماران را به دو دسته تقسیم کردند؛ گروه اول ابتدا مدت سه ماه هر روز به موسیقی «سوناتای» موتسارت گوش دادند و سپس مدت سه ماه دیگر نسخه دیگری از این قطعه موسیقی که دارای ویژگی ‌های محاسباتی یکسان با نسخه اصلی، اما به هم ریخته و فاقد ریتم بود، گوش دادند. اما گروه دوم عکس گروه اول عمل کردند بطوریکه ابتدا مدت سه ماه به نسخه درهم ریخته نسخه سوناتای موتسارت گوش دادند و سپس مدت سه ماه دیگر هر روز به نسخه اصلی سوناتای موتسارت گوش دادند.

این محقق تاکید کرد: در طول این مطالعه تغییری در رویه مصرف داروهای صرع این بیماران ایجاد نشد و دفعات تشنج آنها ثبت شد.

رفیعی گفت: نتایج این مطالعه نشان داد که گوش دادن روزانه به موسیقی موتسارت با کاهش دفعات تشنج در بزرگسالان مبتلا به صرع ارتباط داشت. این موضوع نشان می دهد که گوش دادن روزانه به موسیقی موتسارت می تواند یک گزینه درمانی مکمل برای کاهش صرع در افراد مبتلا به صرع باشد.

صرع شایعترین اختلال عصبی در جهان است که تقریباً ۵۰ میلیون نفر را در سراسر جهان گرفتار کرده است.

بسیاری از افراد مبتلا به صرع، تشنج های ناتوان کننده ای را تجربه می کنند. برای درمان صرع اغلب یک یا تعداد بیشتری داروی ضد صرع تجویز می شود اما در ۳۰ درصد افراد مبتلا به صرع این داروها تاثیری در کنترل تشنج آنها ندارد. محققان همواره به دنبال کشف روش هایی برای کنترل تشنج در این قبیل بیماران هستند و بنابراین نتایج این مطالعه برای آنها بسیار نوید بخش است. با این حال محققان اذعان داشتند که نتایج این مطالعه باید در یک بررسی بزرگتر تایید شود.

این مطالعه در مجله Epilepsia Open منتشر شده است.