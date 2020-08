شناسایی داروی ایمن برای درمان هپاتیت C در بارداری

به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری مدیکال نیوز، بر اساس این تحقیقات ترکیب دو داروی ضدویروس ledipasvir و sofosbuvir موجب بهبود ۱۰۰ درصدی ۹ زن باردار داوطلب بدون هرگونه عوارض منفی بر وضعیت سلامت آن‌ها شده است. تمام جنین‌های این داوطلبان کاملا طبیعی رشد کرده و هیچ‌گونه نشانی از تاثیرگذاری ویروس یا داروهای مورد استفاده برای درمان هپاتیت در آن‌ها مشاهده نشده است.

این داروها از طریق مسدود کردن پروتئین‌های ویروسی مورد استفاده هپاتیت C برای تولید مثل درون سلول‌ها عمل می‌کنند. از آنجا که این مکانیزم مختص ویروس است، عوارض جانبی این داروها در بدن انسان به حداقل می‌رسد. تنها نگرانی موجود در رابطه با استفاده از این داروها، این است که در دوران بارداری کلیه‌ها با حداکثر توان خود فعالیت می‌کنند و با سرعت بیشتری دارو را از بدن خارج می‌کنند. این وضعیت ممکن است میزان داروی موردنیاز برای درمان هپاتیت را در بدن باقی نگذارد.

به گفته محققان معمولا با نادیده گرفتن وضعیت فیزیولوژیکی خاص دوران بارداری، در رابطه با استفاده از داروهای ضدویروس در این دوران، اظهار نگرانی می‌شود. اما زنان باردار در این مدت دائما تحت نظر متخصصان هستند و تمام تلاش خود را برای انجام تغییرات مثبت و حمایت از خانواده خود انجام می‌دهند. این وضعیت فرصت مناسبی را برای یک شروع تازه و رهایی از آلودگی هم برای مادران و هم برای نوزادان آن‌ها فراهم می‌کند.

به التهاب کبد هپاتیت گفته می‌شود. التهاب کبد می‌تواند به فیبروز، سیروز یا سرطان کبد منجر شود. ویروس هپاتیت مهمترین عامل بروز این بیماری است ولی عفونت‌های دیگری مانند مواد سمی (مصرف الکل و مواد مخدر) و بیماری‌های خود ایمنی نیز جزء دلایل هپاتیت محسوب می‌شوند.

تاکنون پنج ویروس اصلی هپاتیت شناخته شده است که به عنوان هپاتیت نوع A، B، C، D و E شناخته می‌شوند. احتمال سیروز کبدی و سرطان در دو نوع B و C بیشتر است. هپاتیت نوع A و E معمولا بر اثر مصرف آب و غذای آلوده ایجاد می‌شوند. هپاتیت نوع B، C و D معمولا نتیجه تماس با مایعات آلوده بدن هستند.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت هپاتیت‌های نوع B و C با ۳۲۵ میلیون مورد ابتلا،‌ عامل مرگ ۱.۴ میلیون نفر در سراسر جهان در سال است.

دریافت خون آلوده، تماس با تجهیزات آلوده، انتقال از مادر به نوزاد و تماس جنسی کنترل نشده مهمترین روش‌های انتقال این ویروس کشنده هستند. این بیماری می‌تواند با علایمی چون یرقان (زردی پوست و چشم)، تیرگی ادرار، خستگی مزمن، تهوع، درد و استفراغ همراه باشد یا بدون هیچ علامت اولیه ای بروز کند.

هپاتیت A

-هپاتیت A یک بیماری ویروسی کبدی است که علائم آن می‌تواند متوسط یا شدید باشد. برخلاف نوع B و C، این عفونت معمولا منجر به عارضه مزمن کبدی نمی‌شود و به ندرت کشنده است.

-ویروس هپاتیت A یا HAV از طریق غذا و آب آلوده یا تماس مستقیم با بیماری آلوده منتقل می‌شود.

-بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۶ میلادی هفت هزار و ۱۳۴ نفر بر اثر این عفونت جان خود را از دست دادند.

تامین آب و غذای سالم، آموزش همگانی، واکسینه کردن افراد و اجتناب از روابط جنسی خارج از چارچوب مهمترین روش‌های پیشگیری از این عفونت هستند.

هپاتیت B

-عفونت ویروسی هپاتیت B به کبد حمله می‌کند و می‌تواند به بیماری مزمن و حاد کبدی منجر شود.

-این ویروس از مادر به فرزند هنگام تولد و تماس با مخاط بدن و خون آلوده منتقل می‌شود.

- بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۵۷ میلیون نفر به هپاتیت B مبتلا بودند و در همین سال ۸۸۷ هزار نفر بر اثر این عارضه جان خود را از دست دادند.

- در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۷ میلیون نفر از عفونت خود آگاه بودند (یعنی حدود ۱۰.۵ درصد از افراد مبتلا) و ۴.۵ میلیون نفر تحت درمان قرار گرفتند.

-واکسینه شدن در مقابل این ویروس مهمترین راهکار مقابله با آن است.

هپاتیت C

این بیماری بر اثر ویروس HCV به وجود می‌آید و می‌تواند ملایم یا حاد باشد.

-هپاتیت C عامل اصلی بروز سرطان کبد است.

-ویروس هپاتیت C از تماس با خون آلوده شروع می‌شود که می‌تواند شامل تزریق با سرنگ آلوده، تجهیزات پزشکی آلوده، مراقبت‌های بهداشتی نا امن، ‌محصولات خونی آلوده و رفتارهای جنسی محافظت‌نشده باشد.

- بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود ۷۱ میلیون نفر به این عفونت مبتلا هستند.

- اکثر مبتلایان به هپاتیت C، به سرطان کبد یا سیروز کبدی مبتلا می‌شوند.

-بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۳۹۹ هزار نفر بر اثر این عفونت جان خود را از دست دادند.

هپاتیت D

ویروس هپاتیت D (HDV) برای تکثیر به ویروس هپاتیت B (HBV) نیاز دارد.

-این ویروس از طریق مادر به فرزند هنگام تولد و تماس با مخاط و خون آلوده منتقل می‌شود.

- از دهه ۱۹۸۰ میلادی میزان عفونت به این ویروس به دلیل واکسیناسیون کاهش یافته است.

هپاتیت E

-این بیماری ناشی از ویروس HEV است.

-هر سال حدود ۲۰ میلیون مورد ابتلا به این ویروس وجود دارد.

-بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت،‌ در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۴۴ هزار نفر بر اثر این عارضه جان خود را از دست دادند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه The Lancet Microbe منتشر شده است.