منتخب سینمای کمدی ایران و جهان در شبکه نمایش از قربان تا غدیر

بنابر اعلام روابط عمومی شبکه نمایش، پس از پشت سر گذاشتن عید سعید قربان و در هفته منتهی به عید بزرگ غدیر خم، این شبکه ژانر منتخب هفتگی خود را به یکی از محبوب ترین ژانر ها، یعنی کمدی اختصاص داده و در بخش صحنه گران به مرور آثار الناز شاکر دوست خواهد پرداخت.

فیلم های سینما و تلویزیون ایرانی هفته شبکه نمایش:

این شبکه از شنبه ۱۱ تا جمعه ۱۷ مرداد، ساعت ۱۳ فیلم های: اون روی زندگی، در شیراز اتفاق افتاد، مهریه، قاتلین پیرمرد، وای آمپول، پاتال و آرزوهای کوچک و افراطی ها را به روی آنتن می برد.

فیلم های ویژه تابستان:

فیلم های ویژه تابستان شبکه نمایش به ترتیب: دوری و بازگشت، مثل یک ستاره زندگی کن، بهترین دوست من ، زادورا ، سلاح ، بچه شهری ها و گودزیلا از شنبه تا جمعه ساعت ۱۵ پخش می شوند.

ژانر منتخب این هفته:

فیلم بازهای شبکه نمایش می توانند یکی از محبوب ترین ژانرهای سینما یعنی ژانر کمدی را از شنبه تا جمعه به ترتیب با تماشای فیلم های ایرانی و خارجی شامل: پتسی و بی نظم منظم ، اخلاقتو خوب کن ، موش زبل ، مرد آفتابی، احمق و احمقتر ۲ ، آپارتمان شماره ۱۳ و جنجال بزرگ از این شبکه دنبال کنند.

مرورآثار:

در بخش صحنه گران (مرور آثار) ، الناز شاکردوست، بازیگر سینما و تلویزیون، یک هفته مهمان شبکه نمایش می شود. وی متولد ۱۳۶۳ تهران و دانش آموخته رشته تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران است که با بازی در فیلم «گل یخ» ساخته کیومرث پوراحمد به سینما آمد و ظرف کمتر از یک سال در پنج فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد. وی در سال ۱۳۹۷ برای نقش آفرینی متفاوتش در فیلم تحسین شده شبی که ماه کامل شد برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد.

علاقمندان به بازی این بازیگر می توانند از شنبه تاجمعه ساعت ۲۱ به ترتیب فیلم های: خدا نزدیک است، فاصله ، شبی که ماه کامل شد، شرط اول ، مجردها ، کیش و مات و عروس فراری را مشاهده کنند.

فیلم های نخستین نمایش:

در باکس ساعت ۲۳ این شبکه به ترتیب فیلم خاطره انگیز فرار به سوی پیروزی و نیز: یاغی دشت ، شاهد نامرئی، تعقیب و گریز ، توگو ، تصنیف باستر اسکراگز و فیلم سینمایی جدید سفر به چین از شنبه تا جمعه پخش خواهند شد.

فیلم سفر به چین (Journey to China: The Mystery of Iron Mask) به کارگردانی اولگ استپچنکو محصول ۲۰۱۹، جمعه ۱۷ مرداد و در شب عید غدیرخم، در ساعت ۲۳ برای نخستین بار از این شبکه پخش می شود.

داستان سفر به چین در قرن هجدهم جریان دارد و ادامه‌ی ماجراجویی‌های تازه‌ جاناتان گرین را دنبال می‌کند. او یک سفر علمی و فوق‌العاده‌ای را انجام می‌دهد و از انگلستان به چین سفر می کند و…

کلاسیک:

در کلاسیک هفته پیش رو فیلم های: بزرگ مرد کوچک، سرافراز، گربه جاسوس، احمق ها در آکسفورد و احمق ها در دریا (لورل و هاردی)، جاده صاف کن (نورمن ویزدوم)، به خاطر یک مشت دلار و ژنرال (باستر کیتون) از شنبه تا جمعه در ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می شوند.