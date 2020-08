حراج آثار بنکسی برای کمک به بیمارستانی در فلسطین

به گزارش روزنامه گاردین، بنکسی نقاشی سه‌لتی چشم‌انداز دریای مدیترانه (۲۰۱۷) خود را به نیت جمع‌آوری کمک مالی برای بیمارستانی در بیت‌لحم به یک حراجی خیریه اهدا کرد.

این سه نقاشی که به بحران پناهجویی در یک دهه گذشته اشاره دارد، فردا غروب (سه شنبه، هفتم مرداد) به قیمت تقریبی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار پوند در حراجی «از رامبرانت تا ریشتر» (Rembrandt to Richter) ساتبیز در لندن به فروش گذاشته می‌شود. این نقاشی‌ها در ظاهر نمونه دیگری از منظره‌نگاری‌های رمانتیک از دریا هستند اما جلیقه‌های نجات به ساحل رسیده‌، از داستان رنج پناهجویان حکایت دارد.

الکس برنکزیک (Alex Branczik) سرپرست بخش هنر معاصر ساتبیز در اروپا می‌گوید سه‌لتی چشم‌انداز دریای مدیترانه در نگارخانه ساتبیز در کنار آثار برخی از بزرگترین منظره‌نگاران تاریخ چون برناردو بلوتو، یان فن خوین و ویلیام ترنر قرار می‌گیرد اما پیام سیاسی موجود در این اثر آن را از دیگر آثار متمایز می‌کند.

بنکسی این مجموعه نقاشی رنگ روغن را برای هتل خود در بیت‌لحم کشید که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد. این هتل مشرف بر دیوار حائل رژیم صهیونیستی در کرانه غربی بوده، یک موزه و نگارخانه دارد و میزبان بزرگترین مجموعه آثار این هنرمند انگلیسی است.

بنکسی و حمایت از انتفاضه فلسطین

بنکسی نام مستعار یک گرافیتی‌کار، فعال سیاسی، کارگردان و نقاش انگلیسی است که آثار وی با مضامین سیاسی و اجتماعی در خیابان‌ها و بر روی دیوارها یا پل‌ها نقش بسته‌اند. وی در آثارش اغلب به درد و اندوه مهاجران و آوارگان می پردازد. آثار این هنرمند در سال ۱۹۹۳ به تدریج روی دیوارها و قطارها ظاهر شدند و به تدریج مضامین انتقادی و سیاسی این آثار در خیابان‌های لندن تا غزه شهرت جهانی یافتند. بنکسی امضای خودش را داشت به طوری که آثارش به راحتی از آثار سایر هنرمندان سبک گرافیتی قابل تشخیص و تمایز بودند. وی در سال ۲۰۱۴ جایزه شخصیت سال آکادمی بین‌المللی علوم و هنرهای دیجیتال موسوم به وبی را از آن خود کرد.

این هنرمند نام‌آشنا و در عین حال ناشناس در سال ۲۰۱۵ در سفری به غزه حصار سیمانی اطراف این شهر را به یک گالری هنری علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه علیه مردم بی‌دفاع فلسطین تبدیل کرد تا آرزوها و رنج‌های این مردم مظلوم را به زبان هنر بیان کند.

وی در یکی از این آثار بر روی آوار خانه‌ای که به دست نیروهای صهیونیستی تخریب شده بود، دیوارنگاره گربه‌ای را کشید و در این باره گفت: می‌خواستم عکس‌های تخریب غره را در سایتم به نمایش بگذارم؛ اما خُب مردم در اینترنت تنها به عکس بچه گربه‌ها نگاه می‌کنند.

بنکسی در همان دوره یک ویدئو به نام امسال را به سالی تبدیل کن که در آن مقصدی جدید کشف می‌کنی (Make this the year YOU discover a new destination) درباره سفرش به نوار غزه منتشر کرد.