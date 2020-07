شناسایی هدف دارویی جدید برای مقابله با دژنراسیون ماکولا

به گزارش از پایگاه خبری ساینس، بر اساس این تحقیقات، پروتئین ویترونکتین که به شکل یک پروانه چسبناک درآمده است، موجب شکل‌گیری رسوب‌های کروی می‌شود که عامل بیماری دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن هستند. با استفاده از این اطلاعات می‌توان داروهایی را که مانع شکل‌گیری رسوبات شده و امکان حفط بینایی را فراهم می‌کنند، شناسایی کرد.

دژنراسیون ماکولا یا انحطاط ماکولا (بخشی از شبکیه)، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های چشمی است که باعث می‌شود فرد با افزایش سن دید متمرکز خود را از دست بدهد و انجام فعالیت ‌هایی مانند مطالعه و رانندگی غیر ممکن شود.

ماکولا یک ناحیه کوچک در شبکیه است که مسئول بینایی مرکزی محسوب می‌شود و باعث می‌شود چشم قادر به دیدن جزییات باشد.

تاری تصاویر، مشاهده مناطق تیره و اعوجاج در دید مرکزی مهمترین علایم انحطاط ماکولای مرتبط یا افزایش سن (AMD) محسوب می‌شوند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.