به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اسکرین دیلی، متولیان جشنواره بین‌المللی فیلم رم اعلام کردند پانزدهمین دوره این جشنواره با وجود شیوع کرونا به صورت حضوری برگزار می‌شود. در این جشنواره علاوه بر شماری از فیلم‌های منتخب جشنواره کن که به دلیل شیوع این ویروس لغو شد و بزرگداشتی برای انیو موریکونه آهنگساز فقید ایتالیایی، مستند نام من فرانچسکو توتی است (My Name is Francesco Totti) به کارگردانی آلکس اینفاسلی نیز برای تماشاگران به نمایش درخواهد آمد.

در این مستند توتی شخصا بخش‌هایی از زندگی حرفه‌ای و شخصی خود را برای مخاطب روایت می‌کند.

از دیگر فیلم‌هایی که در جشنواره امسال نمایش داده خواهد شد می‌توان به غبار ستاره (Stardust) به کارگردانی گابریل رنج درباره زندگینامه دیوید بویی خواننده و ترانه‌سرای سرشناس انگلیسی و ۱۵ فیلم قدیمی از ساتیاجیت رای کارگردان فقید سینمای هند اشاره کرد.

آنتونیو موندا دبیر جشنواره رم روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی از حضور تیری فرمو رئیس جشنواره کن در رویداد سینمایی پیش رو خبر داد.

فرمو نیز در بیانیه‌ای گفت: (جشنواره) کن امسال برگزار نشد اما افتخار آن را داریم فهرست رسمی فیلم‌های منتخب سال ۲۰۲۰ را در جایی که دعوت باشیم، نمایش دهیم. در شهر رم با جشنواره سینمایی، با تاریخ و روحی که دارد، سینما هنوز زنده است.

در دوره‌های قبلی جشنواره رم چهره‌های هالیوودی مطرحی چون کیت بلانشت، مارتین اسکورسیزی، مریل استریپ، خاویر دولان، دیوید لینچ و تام هنکس حضور داشتند اما امسال با توجه به رشد تصاعدی مبتلایان به کرونا در آمریکا هنوز درباره امکان سفر ستاره‌های آمریکایی به ایتالیا برای شرکت در این فستیوال، قطعیتی وجود ندارد.