چراغ امید به ایمنی طولانی مدت بهبودیافتگان با علایم خفیف روشن شد

دکتر رضا ملک زاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: یکی از موضوعات مهم که در زمان پاندمی کووید - ۱۹ (ویروس کرونا) همواره مطرح بوده، اطمینان از وجود آنتی بادی و ایمنی (مصونیت در برابر ابتلای مجدد به عفونت) در افراد بهبود یافته است.

وی افزود: پاسخ این سوال علاوه بر اهمیت بنیادی موضوع، پس از آن مورد توجه بیشتر قرار گرفت که در شماری از بهبودیافتگان از کرونا (حدود ۴۰ درصد) آنتی بادی تولید نشده بود و این موضوع به نگرانی ها از ابتلای مجدد افراد به عفونت ویروس کرونا و تاثیر آن بر چرخه اپیدمی بیماری دامن زد؛ بویژه آن که هنوز واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا ساخته نشده و تحقیقات بالینی در زمینه تولید داروی قطعی و اختصاصی بیماری کووید - ۱۹ در جهان به مرحله نهایی نرسیده اند.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: با وجود این نگرانی ها اما یافته های یک مطالعه کوهورت بزرگ که بر روی افراد «دارای سابقه حاد»، «بدون علامت» و «با علایم خفیف» بیماری کووید - ۱۹ انجام شده، نتایج بسیار امیدبخشی را نشان داده است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: بر اساس این یافته ها که در مقاله ای تحت عنوان Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-۱۹ در سرور bioRxiv به‌ صورت pre-print در دسترس قرار گرفته، بهبودیافتگان از فاز حاد COVID-۱۹ ایمن می شوند.

ملک زاده ادامه داد: اما نکته مهمی که امیدواری را در محققان تقویت کرده آن است که سلول های T خاطره» (از سلول های اصلی دستگاه ایمنی و مسوول پاسخ ایمنی انطباقی در برابر عوامل بیماری زای خاص و ایجاد مصونیت درازمدت نسبت به عفونت مجدد) در بهبود یافتگان از شکل «بدون علامت» یا «علائم خفیف» بیماری کووید ۱۹ نیز پاسخ ایمنی بسیار فعال و ماندگاری در برابرعفونت کرونا ویروس داده اند.

وی افزود: نکته مهم بعدی آن است که پاسخ ایمنی قوی «سلول های T خاطره» به SARS-CoV-۲ در مبتلایان بهبود یافته می تواند مشابه واکسن های موفق ضد ویروس عمل کرده و از ابتلای مجدد به عفونت این بیماری در فاز حاد پیشگیری کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشک در این مطلب با طرح این پرسش که مصونیت بهبود یافتگان فاقد علامت یا دارای علایم خفیف در برابر ویروس کرونا تا چه حد دوام خواهد داشت؟، نوشت: پاسخ قطعی نیازمند انجام مطالعات است اما اگر ویروس کرونا را با ویروس سارس مقایسه کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که این ایمنی تا سه سال پایدار و موارد ابتلای مجدد بهبود یافتگان به کرونا، همچون ویروس سارس بسیار نادر باشد.