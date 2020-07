همسر «جان تراولتا» درگذشت

به گزارش بی‌بی‌سی انگلیسی، تراولتا با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خبر درگذشت همسرش را اعلام کرد و نوشت: کِلی در نبرد دوساله خود با سرطان سینه شکست خورد. وی (در این مدت) با بهره‌مندی از عشق و حمایت جمع بزرگی از اطرافیان، شجاعانه با این بیماری جنگید.

پرستون در حوزه بازیگری فعالیت داشت و در فیلم‌هایی چون دوقلوها (Twins)، از گرگ و میش تا سحر (From Dusk Till Dawn)، جری مگوایر (Jerry Maguire) و گربه کلاه‌به‌سر (The Cat in the Hat) نقش‌آفرینی کرده بود.

وی همچنین در دوره فعالیت هنری خود در پروژه‌هایی چون آوردگاه زمین و گوتی با همسرش همبازی شد.

پرستون و تراولتا ۲۹ سال پیش با هم ازدواج کردند. حاصل این ازدواج سه فرزند بود که یکی از آنها در سال ۲۰۰۹ در حالی که تنها ۱۶ سال سن داشت، بر اثر تشنج درگذشت.