«بازداشت» جوایز فیلم تایپه را درو کرد

به گزارش ورایتی، فیلم هیجانی و ترسناک بازداشت به کارگردانی جان سو (John Hsu) با کسب جوایز مهمی چون بهترین روایت داستان، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین طراحی هنری، بهترین جلوه‌های بصری و بهترین طراحی صدا در بیست‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تایپه خوش درخشید.

این فیلم که براساس یک بازی کامپیوتری با همین نام از ‌استودیو رد کندل گیمز (Red Candle Games) ساخته شده، داستان خواهر و برادری را در دوره وحشت سفید تایوان روایت می‌کند که نیمه‌شب تنها در یک دبیرستان گیر افتاده‌ و همزمان با تلاش برای فرار و پیدا کردن معلمشان، با ارواح و حقایق تاریکی درباره سرنوشت خود روبه‌رو می‌شوند.

این فیلم در سال ۲۰۱۹ بیشترین میزان فروش گیشه‌های سینما در کشور تایوان را به خود اختصاص داد و برنده پنج جایزه از جوایز سینمایی اسب طلایی تایپه شد.

در جشنواره امسال، فیلم ما قهرمانیم (We Are Champions) موفق شد جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و عنوان فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران را به دست آورد. لی لی-رونگ (Li Li-rong) نیز به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم می‌بینمتون آقا (See You, Sir) جایزه بهترین استعداد نوظهور را از آن خود کرد.

جشنواره فیلم تایپه در دوره شیوع کرونا

جشنواره بین‌المللی فیلم تایپه یکی از اولین جشنواره‌های جهان در دوره پساکرونا است که به صورت حضوری برگزار شد. در جشنواره امسال از ۲۵ ژوئن تا ۱۱ ژوئیه (۵ تا ۲۱ تیر ۹۹)، ۱۴۲ فیلم از جمله ۱۱ اثر در سبک واقعیت مجازی در سه سالن و روی ۶ پرده نمایش داده شد.

با توجه به شیوع کرونا جشنواره فیلم تایپه امسال به جای یک هفته در ۲ هفته برگزار شد. تعداد فیلم‌های حاضر در این جشنواره نسبت به دوره‌های قبل کاهش پیدا کرده و در عوض به تعداد دفعات نمایش هر کدام افزوده شد.

این جشنواره که معمولا با حضور ۵۰ تا ۱۰۰ میهمان خارجی برگزار می‌شود امسال با توجه به بسته بودن مرزهای تایوان برای جلوگیری از شیوع کرونا، در غیبت این میهمانان برگزار شد. متولیان فستیوال برای جبران این خلا، ویدئوهای پرسش و پاسخی را با اکثر کارگردانان بین‌المللی غایب تهیه کرده و پس از نمایش فیلم‌های آنان پخش کردند.