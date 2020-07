جایزه «جورج اورول ۲۰۲۰» برندگان خود را شناخت

به گزارش تارنمای بنیاد اورول، کتاب کودکانی که به آن‌ها تدریس کردم و چیزی که آن‌ها به من آموختند (Some Kid I Taught and What They Taught Me) از کیت کلانچی از بین آثاری چون مماشات با هیتلر: چمبرلین، چرچیل و جاده منتهی به جنگ (Appeasing Hitler: Chamberlain, Churchill and the Road to War) نوشته تیم بووری، زنان نامرئی: افشای تبعیض اطلاعاتی در جهان طراحی شده برای مردان (Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men) از کارولین کریادو پرز، خیانت ویندراش: افشای محیط خصمانه (The Windrush Betrayal: Exposing the Hostile Environment) نوشته آملیا جنتلمن، زیرزمین: سفری در اعماق زمان (Underland: A Deep Time Journey) از رابرت مک فارلن، جلد سوم از زندگینامه مارگارت تاچر از چارلز مور و عصر تجسس کاپیتالیسم (The Age of Surveillance Capitalism) نوشته شوشانا زوباف، به عنوان بهترین اثر سیاسی سال در بخش غیرداستانی انتخاب شد.

کلانچی این کتاب را که به سلطه اجتناب‌ناپذیر طبقه اجتماعی بر حوزه آموزش می‌پردازد در سال ۲۰۱۹ و براساس تجربه چندین ساله در حوزه تدریس در مدارس دولتی منتشر کرد.

به گفته هیات داوران جایزه اورول، اندیشه‌های کلانچی درباره تدریس و داستان‌های وی با دانش‌آموزانش تاثیرگذار، خنده‌دار و سرشار از عشق بوده و بینش‌های درخشانی را درباره جامعه مدرن انگلیسی ارائه می‌دهد.

جایزه بهترین اثر سیاسی در بخش داستانی نیز برای شخصیت‌پردازی باورپذیر و نمایش آزادانه فساد و خشونت نژادی به پسران نیکل نوشته کلسن وایتهد رسید. اردک‌ها، نیوبری‌پرت نوشته لوسی المان، دختر، زن، دیگری از برناردین اواریستو، دیوار نوشته جان لنچستر، بهشت، خانه من اثر آتیکا لاک و دختر از ادنا اوبرایان از دیگر نامزدهای نهایی در این بخش بودند.

جنیس ترنر از نشریه تایم نیز به دلیل آنچه هیات داوران تلفیق هنر و سیاست مزین به تکنیک‌های ژورنالیستی نامید، برنده جایزه جورج اورول در بخش روزنامه‌نگاری شد.

جایزه بهترین اثر سال در نمایش معضلات اجتماعی انگلستان نیز برای نمایش مشکلات موجود در سیستم درمانی در این کشور به ایان بیرل رسید.

جایزه جورج اورول هرساله به نویسندگانی اهدا می‌شود که در آثار خود آرمان اورول را برای تبدیل نثر سیاسی به یک اثر هنری مدنظر قرار داده باشند و حقایق سیاسی و اجتماعی را به شیوه‌ای هنرمندانه به مخاطب منتقل کنند.

برندگان جایزه امسال قرار بود همزمان با زادروز اورول یعنی ۲۵ ژوئن (۵ تیر) معرفی شوند اما مراسم اعلام برندگان با هدف فراهم کردن پلتفرمی جدید برای نامزدهای نهایی، با سه هفته تاخیر به ۹ ژوئیه (۱۹ تیر) موکول شده بود.