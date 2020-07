به گزارش روز پنج‌شنبه پایگاه خبری مدیکال ساینس، در این تحقیقات اطلاعات مربوط به مرگ ناشی از بیماری کووید ۱۹ از سراسر جهان گردآوری شد و اثر متغییرهایی مانند درآمد، میزان دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی، جمعیت و تراکم جمعیت در مناطق مختلف هر کشور، در این داده‌ها تعیین گردید.

در نتیجه، محققان رابطه‌ای را بین متغیرها شناسایی کردند که نشان می‌داد کشورهایی با میزان بالای نوعی واکسیناسیون سل موسوم به Bacille Calmette-Guérin یا به اختصار (BCG)، در مقایسه با سایر کشورها، موارد کمتری از مرگ ناشی از کووید ۱۹ را دارند. این مطالعه در ساخت واکسن موثر کووید ۱۹ حائز اهمیت است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

ویروس کرونا موسوم به « کوید ۱۹» اواسط ماه دسامبر (۲۴ اذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه «همه‌گیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را «همه‌گیر جهانی» شناسایی و اعلام می‌کند.