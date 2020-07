ایران رتبه پنجم دنیا را در تولید علم طب سنتی کسب کرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس گزارش تحلیلی مجله اتنوفارماکولوژی که حاصل همکاری بین‌المللی پژوهشگرانی از چین، انگلیس، پرتغال، بلغارستان، آلمان، لهستان و اتریش است و اطلاعات آن از پایگاه استنادی علمی (Web of Science (ISI به‌دست آمده، ایران در میان همه کشورهای مشارکت‌کننده در چاپ مقالات حوزه داروشناسی بومی، طب سنتی و گیاهان دارویی در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، با ۲۴۳۹ مقاله و اختصاص ۶.۳ درصد مقالات چاپ‌ شده در این بازه زمانی به خود، در رتبه پنجم قرار گرفته است.

چهار مقاله از ۱۰ مقاله پر استناد نخست دنیا در زمینه کارآزمایی بالینی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی هم بر اساس این گزارش، مربوط به پژوهشگران ایرانی بوده و دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در میان پنج موسسه نخست آموزشی و پژوهشی دنیا از نظر تعداد مقالات منتشرشده در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی و فراورده‌های طبیعی در این بازه زمانی قرار دارند.

از آنجایی‌که در دیگر بازه‌های زمانی اعلام‌شده در این گزارش، نشانی از ایران و مراکز علمی تولیدکننده دانش ایران در میان پنج رتبه نخست نبوده و این جایگاه مهم در حدود زمانی ایجاد رشته‌های طب سنتی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی و راه‌اندازی دانشکده‌های طب ایرانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با احتساب زمان ورود متخصصان و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به عرصه پژوهش و همچنین، آغاز فعالیت نهاد تصمیم‌گیر پزشکی ایرانی در وزارت بهداشت ایران به‌دست آمده است، این دستاورد علمی مهم را می‌توان از برکات ورود علمی و دانشگاهی به این حوزه از دانش بومی کشور و توجه مقامات تصمیم‌گیر و متولیان سلامت کشور به امر توسعه علمی طب سنتی دانست.

بر اساس گزارش تحلیلی «نگاهی به مقاله‌ای در خصوص وضعیت جهانی تولید مقالات در حوزه داروشناسی بومی(اتنوفارماکولوژی)» نیز که به تجزیه و تحلیل وابستگی مقالات دانشگاه علوم پزشکی تهران در گزارش منتشرشده توسط مجله اتنوفارماکولوژی می‌پردازد، سهم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کسب جایگاه پنجم برای این دانشگاه در زمینه تولید دانش در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی، بیش از سایر دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در این حوزه بوده که این دستاورد بزرگ علمی، خود تاییدی بر نقش پررنگ ورود رشته طب سنتی به دانشگاه و ایجاد رویکرد علمی به این حوزه از دانش در جمهوری اسلامی ایران است.

مجله اتنوفارماکولوژی یکی از مهمترین و معتبرترین مجلات حوزه داروشناسی بومی و طب سنتی، مطابق گزارش استناد به مجله (JCR) سال ۲۰۱۹، جزو ۱۰درصد برتر مجلات حوزه طب مکمل بر اساس شاخص ضریب تاثیر متناسب‌شده بر اساس منابع(SNIP) و نمایه‌شده با ضریب تاثیرIF) ۳.۶۹) در پایگاه استنادی ISI است.

نوشتار «The ethnopharmacological literature: An analysis of the scientific landscape» مجله اتنوفارماکولوژی، از آدرس https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874119311225 قابل دسترسی است.