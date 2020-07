هفته گذشته برای صاحبان مشاغل فرهنگی و هنری آمیخته با اخباری امیدبخش جهت کسب حمایت هایی جبرانی برای آسیب های کرونا بود. دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو اطلاعیه از آغاز ثبت‌نام شاغلان و بنگاه‌های فاقد بیمه در سامانه کارا خبر داد و مهلت کسب‌وکارهای دارای کد بیمه و کارگاه برای دریافت تسهیلات کرونایی را پایان تیرماه اعلام کرد.

در این اطلاعیه شمار ۱ آمده است: از صاحبان کسب‌وکارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فاقد کد بیمه و کارگاه تأمین اجتماعی دعوت می‌شود برای دریافت تسهیلات کرونایی از دوشنبه (۱۶ تیر) در سامانه کارا ثبت‌نام کنند. ارسال پیامک اطلاع رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روز پنج‌شنبه ۱۲ تیر آغاز کرده است. متقاضیان مشمول می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیلات کرونا ثبت نام کنند.

سیروس گرجستانی هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون ۱۲ تیر بر اثر سکته قلبی درگذشت و طی آیینی روز شنبه ۱۴ تیر در بهشت زهرا (س) تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

علی اکبر محمودزاده گرجستانی با نام هنری سیروس گرجستانی زاده ۲۵ اسفند سال ۱۳۲۳ در بندر انزلی، فعالیت خود را در عرصه تئاتر از سال ۱۳۴۹ آغاز کرد و در سال ۱۳۵۶ وارد تلوزیون و سینما شد.

دبیر شورای صنفی نمایش، گفت: ۳ فیلم جدید از تاریخ ۲۵ تیرماه در سینماهای سراسر کشور اکران خواهند شد.

مرتضی شایسته در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره آخرین مصوبات شورای صنفی نمایش، اظهار داشت: فیلم سینمایی «زن‌ها فرشته‌اند ۲» به کارگردانی آرش معیریان در گروه ماندانا، «آنجا همان ساعت» ساخته سیروس الوند در گروه ایران و فیلم کودک «پیشی‌میشی» ساخته حسین قناعت در گروه بهمن در تاریخ ۲۵ تیر اکران شوند.

جایزه ادبی قلم زرین برای اهدا به بهترین کتاب‌های شعر، داستان و پژوهش و نقد ادبی، در روز ملی قلم (۱۴ تیر) با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد. انتشارات سوره مهر جوایز قلم زیرن را درو کرد.

تاجماه آصفی شیرازی، ادیب، پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه پنسیلوانیا، همسر استاد احمدی مهدوی دامغانی، امروز (شانزدهم تیر) در ۸۴ سالگی در آمریکا درگذشت.

نمایشگاه «ماسک بزن» با اشاره به همه‌گیری کرونا با نمایش ۷۰ ماسک نقاشی شده از ۷۰ هنرمند در گالری کاما برپا می‌شود. نمایشگاه ماسک بزن به کوشش شهلا همایونی و دستیاری غزال کاظمی از۲۰ تا ۳۱ تیرماه در گالری کاما برپا می‌شود. فراخوان بیست‌وهفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با هدف شناسایی و معرفی جوانان هنرمند کشور منتشر شد.

بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به منظور گسترش و پیشبرد سطح هنری هنرمندان جوان و ارتقای توان تخصصی آنها، با هدف شناسایی و معرفی جوانان هنرمند کشور، با حضور استادان برجسته دانشگاه و هنرمندان برگزیده تجسمی شهریور ۱۳۹۹ در تهران برگزار می‌شود. برترین هنرمندان جوان پس از انتخاب اولیه، در کارگاه های آموزشی زیرنظر استادان طراز اول هنرهای تجسمی حضور خواهند یافت.

افتخارات ایرانی در جهان

فیلم کوتاه ملاقات به کارگردانی و تهیه کنندگی آزاده موسوی در ادامه حضورهای بین‌المللی خود به چهار جشنواره بین‌المللی دیگر راه پیدا کرد. این جشنواره‌ها شامل جشنواره بین‌الملی بوداپست در مجارستان، جشنواره بین‌المللی سدیسی کورتو فیگاری در ایتالیا، جشنواره بین‌المللی زنان سئول در کره جنوبی و جشنواره بین‌المللی کادوما در ژاپن است. انیمیشن کوتاه ملکوت ساخته فرنوش عابدی به هفدهمین دوره جشنواره «ایندی پالاس» بلغارستان راه پیدا کرد. این فیلم در بخش رسمی نمایش داده می شود.

جشنواره ایندی پالاس در شهر وارنا بلغارستان از ۱۵ تا ۲۲ سپتامبر برابر با ۲۵ شهریور تا ۱ مهر با کیفیت مورد تایید اسکار برگزار می شود. ملکوت از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

همچنین فیلم کوتاه بداهه به کارگردانی رامین معصومیان در فستیوال فیلم کوتاه آمریکای لاتین به رقابت می‌پردازد. این فیلم کوتاه به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین معصومیان در تازه‌ترین حضور بین‌الملی خود به فستیوال فیلم کوتاه آمریکا لاتین راه پیدا کرد تا در این جشنواره به رقابت بپردازد.

دومین دوره این جشنواره ۲۴ جولای برابر با ۳ مرداد به صورت آنلاین برگزار می‌شود. پنج فیلم کوتاه ایرانی در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یک دقیقه‌ای صربستان به نمایش درمی‌آید.

فیلم‌های کوتاه برگشت به کارگردانی مصطفی غلامی، پدر درختان ساخته تیمور قادری، کمتر به کارگردانی محمد زمانی، بهشت ساخته رضا مویدی و محکوم شده به کارگردانی نیما دانشمند در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یک دقیقه‌ای Mister Vorky صربستان به نمایش در خواهند آمد.

هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یک دقیقه‌ای Mister Vorky صربستان ۱۹ تا ۲۳ اوت برابر با ۲۹ مرداد تا ۲ شهریور برگزار خواهد شد. فیلم‌های کوتاه ایرانی با دریافت بیش از ۸۴ جایزه بین المللی در سال ۹۸ جزو آثار پرافتخار سینمای ایران به حساب می‌آید.

انیمیشن کوتاه من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است ساخته مهدیه‌سادات احمدی‌سلیمانی به جشنواره ای در ونزوئلا راه پیدا کرد.

انیمیشن کوتاه من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است به تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان مشهد و حسن مهدوی‌پور در بخش مسابقه چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی five continents ونزوئلا نمایش داده می شود. چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم five continents ونزوئلا ۳ آگوست برابر با ۱۳ مرداد برگزار می‌شود.

رویدادهای فرهنگی‌هنری جهان در هفته گذشته

نگارخانه ملی لندن پس از سه ماه تعطیلی برای جلوگیری از شیوع کرونا، از امروز (چهارشنبه، ۱۸ تیر) تحت تدابیر پیشگیرانه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. با کاهش محدودیت‌های کرونایی در انگلیس، بازدید از نگارخانه ملی لندن به شرط پوشیدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و رزرو بلیت از امروز مجاز می‌شود.

چارلی دنیلز خواننده، آهنگساز و نوازنده سبک کانتری و فیوژن راک که در دهه‌های هفتاد و هشتاد به اوج شهرت خود رسید در ایالت تنسی براثر سکته مغزی در ۸۳ سالگی درگذشت.

انیو موریکونه، آهنگساز ایتالیایی برجسته در سن ۹۱ سالگی درگذشت. او یکی از پرافتخار ترین آهنگسازان موسیقی فیلم جهان بود که در کنار ساخت آثار ماندگاری برای موسیقی سینمای جهان آثار ماندگاری نیز بعنوان آهنگساز مستقل خلق کرده است.

دهمین دوره جشنواره امپرسیونیسم نرماندی (Normandie Impressionniste festival) با به نمایش گذاشتن کلکسیونی از آثار هنرمندان معاصر، از ۴ ژوئیه (۱۴ تیر) در شمال فرانسه آغاز به کار کرد. این جشنواره که ابتدا قرار بود از ۳ آوریل تا ۶ سپتامبر (۱۵ فروردین تا ۱۶ شهریور ۹۹) برپا شود به دلیل شیوع کرونا به تاخیر افتاد و حالا به دلیل محدودیت‌های جاری از ۴ ژوئیه تا ۱۵ نوامبر (۱۴ تیر تا ۲۵ آبان ۹۹) در قالب برگزاری نمایشگاه، کنسرت‌ و اجراهای مربوط به سبک امپرسیونیسم در ۲۰۰ سالن واقع در شمال فرانسه، برگزار می‌شود.

موزه لوور پاریس پس از ۱۶ هفته تعطیلی برای جلوگیری از شیوع کرونا، امروز به صورت محدود بازگشایی شد. موزه لوور پاریس ۱۶ هفته گذشته را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل بود و در این چهار ماه با از دست دادن درآمد حاصل از فروش بلیت، بیش از ۴۰ میلیون یورو ضرر کرد. درهای این پربازدیدترین موزه جهان امروز به صورت محدود به روی بازدیدکنندگان باز شد.

ایده نوآورانه برگزاری یک نمایشگاه-ماشین از آثار ون‌گوگ نقاش هلندی، در تورنتو کانادا اجرایی و با استقبال هنردوستان روبه‌رو شد. در حالی که شیوع کرونا بسیاری از موزه‌های جهان را به لغو یا به تاخیر انداختن نمایشگاه‌های خود وادار کرده، مسئولان برگزاری نمایشگاهی از آثار ون‌گوگ در تورنتو، گزینه نوآورانه نمایشگاه-ماشین را برای هنردوستان تدارک دیدند.

با توجه به تداوم بحران شیوع کرونا در آمریکا باز هم زمزمه‌هایی از موکول شدن اکران یک فیلم سینمایی به وقتی دیگر به‌گوش می‌رسد؛ این بار صحبت از موکول شدن اکران قسمت سوم مجموعه فیلم‌های احضار (The Conjuring) به سال ۲۰۲۱ است. اکران سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های ترسناک احضار با عنوان شیطان مرا وادار به انجامش کرد (The Devil Made Me Do It) که برای سپتامبر امسال (شهریور-مهر) پیش‌بینی شده بود، ممکن است به سال ۲۰۲۱ موکول شود. خبری که هنوز به طور رسمی از سوی کمپانی برادران وارنر تایید نشده است.

انیمیشن زوتوپیا با گذشت چهار سال از اولین اکران، در صدر پرفروش‌ترین‌های گیشه سینمای آمریکا قرار گرفت. هفته گذشته، پارک ژوراسیک ساخته استیون اسپیلبرگ پس از ۲۷ سال از اکران، در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌های گیشه آمریکا قرار گرفت و حالا قرار است فیلم‌های قدیمی بیشتری به نوبت روی پرده بروند.

انیمیشن زوتوپیا (Zootopia) محصول سال ۲۰۱۶ کمپانی والت دیزنی نیز این هفته با فروشی ۲۸۰ هزار دلاری، انتقام‌جویان (با فروش ۲۶۰ هزار دلار) را پشت سر گذاشته و در صدر فهرست پرفروش‌های گیشه سینمای آمریکا قرار گرفت.

کار ساخت اقتباس تلویزیونی ارباب حلقه‌ها با بازگشت تیم تولید و فیلمبرداری به کشور نیوزیلند از سرگرفته می‌شود. شیوع ویروس کرونا پروژه ساخت سریال ارباب حلقه‌ها را در شهر اوکلند نیوزیلند به حال تعلیق درآورد. حالا با مهار کرونا در این کشور، مجوز ادامه تصویربرداری‌ها برای این مجموعه صادر شده و گروهی ۹۳ نفره از عوامل این تیم به همراه بازیگران اصلی یعنی رابرت آرمایو و اووین آرتور به نیوزیلند بازخواهند گشت.

سریال ارباب حلقه‌ها یک پروژه تلویزیونی با بودجه یک میلیارد دلاری است که با اقتباس از مجموعه فیلم‌هایی با همین نام ساخته می‌شود. فیلمبرداری این سریال سال گذشته در کشور نیوزیلند آغاز شد.

بیست‌وهفتمین دوره جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards) به دلیل شیوع کرونا بیش از یک ماه به تعویق افتاد. با توجه به تداوم بحران شیوع کرونا، برگزاری بیست‌وهفتمین دوره جوایز انجمن بازیگران فیلم از ۲۴ ژانویه (۵ بهمن ۹۹) به ۱۴ مارس ۲۰۲۱ (۲۴ اسفند ۹۹) موکول شد. همزمان با تغییر در تاریخ برگزاری، مهلت ارسال آثار علاقمندان رقابت برای این جوایز نیز تا دو ماه تمدید شد.