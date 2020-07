کرونا در آمریکا و ابهام در اکران «احضار ۳»

به گزارش اسکرین رنت، اکران سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های ترسناک احضار با عنوان شیطان مرا وادار به انجامش کرد (The Devil Made Me Do It) که برای سپتامبر امسال (شهریور-مهر) پیش‌بینی شده بود، ممکن است به سال ۲۰۲۱ موکول شود. خبری که هنوز به طور رسمی از سوی کمپانی برادران وارنر تایید نشده است.

دنیای سینمایی احضار (Conjuring universe) طی سالهای گذشته با دنباله‌ها و اسپین‌آف‌های متعددی چون راهبه و آنابل، موفقیت بزرگی را برای شرکت فیلمسازی برادران وارنر به ارمغان آورده است. فیلم سینمایی احضار در سال ۲۰۱۳ آغازگر جریان ساخت این فیلم‌های دنباله‌دار بود اما از آن زمان تاکنون تنها یک دنباله واقعی داشته است که آن هم در سال ۲۰۱۶ روی پرده رفت. دو قسمت اصلی مجموعه احضار تاکنون از سوی مخاطبان و منتقدان بازخورد خوبی گرفته‌اند و طرفداران این مجموعه بی‌صبرانه در انتظار اکران سومین دنباله از این فیلم بودند که کرونا همه‌گیر شد؛ حالا شاید لازم باشد کمی بیشتر از آنچه انتظارش می‌رفت برای اکران این فیلم صبر کنند.

در قسمت سوم از مجموعه احضار داستان از فضای خانه تسخیر شده فاصله گرفته و به اتاق دادگاه منتقل می‌شود. این قسمت نیز چون دو قسمت قبل، داستان واقعی یکی از پرونده‌های اد و لورین وارن، زوج محقق و نویسنده در زمینه مسائل فراطبیعی، را به تصویر می‌کشد.

اگر برادران وارنر اکران این قسمت با عنوان احضار: شیطان مرا وادار به انجامش کرد را به سال ۲۰۲۱ موکول کند، احتمالا نوبت اکران آن را به یکی دیگر از پروژه‌های سینمایی خود چون انگاشته به کارگردانی نولان خواهد داد که عرضه آن تاکنون چند بار به دلیل شیوع کرونا به تاخیر افتاده است. اما با توجه به شیب صعودی آمار مبتلایان در آمریکا هیچ تضمینی وجود ندارد که این ویروس تا آن زمان هم مهار شده باشد. تاکنون در آمریکا نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به این بیماری مبتلا شده و ۱۳۲ هزار نفر از آنان جان خود را از دست داده‌اند.