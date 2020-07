به گزارش ورایتی، شیوع ویروس کرونا پروژه ساخت سریال ارباب حلقه‌ها را در شهر اوکلند نیوزیلند به حال تعلیق درآورد. حالا با مهار کرونا در این کشور، مجوز ادامه تصویربرداری‌ها برای این مجموعه صادر شده و گروهی ۹۳ نفره از عوامل این تیم به همراه بازیگران اصلی یعنی رابرت آرمایو و اووین آرتور به نیوزیلند بازخواهند گشت.

سریال ارباب حلقه‌ها یک پروژه تلویزیونی با بودجه یک میلیارد دلاری است که با اقتباس از مجموعه فیلم‌هایی با همین نام ساخته می‌شود. فیلمبرداری این سریال سال گذشته در کشور نیوزیلند آغاز شد.

ارباب حلقه‌ها یکی از هفت پروژه‌ سینمایی و تلویزیونی است که برای آغاز یا ازسرگیری تصویربرداری در دوره پساکرونا از وزارت تجارت و نوآوری نیوزیلند چراغ سبز گرفته‌اند. مجموعه سینمایی آواتار (Avatar)، قدرت سگ (The Power of the Dog)، انیمیشن ژاپنی کابوی بیباپ (Cowboy Bepop) و سوئیت توث (Sweet Tooth) از جمله این پروژه‌ها هستند. به این ترتیب، ظرف شش ماه آینده در مجموع ۲۰۶ عضو از تیم‌های فیلمبرداری با ۳۵ نفر همراه وارد نیوزیلند خواهند شد.

به گفته وزارت تجارت و نوآوری نیوزیلند، صدور مجوز از سرگیری تصویربرداری‌ها ضمن ایجاد ۳ هزار شغل، ۴۰۰ میلیون دلار نیز به اقتصاد این کشور تزریق می‌کند.