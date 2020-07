استفاده از شبکه‌ تلفن همراه برای ردگیری شیوع کووید ۱۹

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری ساینس‌دیلی، محققان با اطلاع از این که بیماری کووید ۱۹ در صورت عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، به سادگی منتقل می‌شود و از طرفی امروزه تقریبا تمام شهروندان از تلفن همراه استفاده می‌کنند، استراتژی جدیدی را برای شناسایی مناطق شلوغ و بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسعه دادند.

در این استراتژی از فناوری‌های شبکه مخابراتی موسوم handover and cell (re)selection یا (HO/CS) که امکان حرکت آزادانه کاربران را فراهم می‌کنند، برای گردآوری اطلاعات مربوط به جابه‌جایی و تراکم کاربران در هر محدوده استفاده می‌کنند.

این اطلاعات که به طور دائمی به‌روزرسانی می‌شوند، امکان شناسایی مناطق در معرض خطر را فراهم می‌کند. در واقع هرچه میزان HO/CS بیشتر باشد، به این معنی است که تراکم جمعیت و جابه جایی مردم در یک منطقه بیشتر است و احتمال انتقال کووید ۱۹ نیز بیشتر است.

به اعتقاد محققان با استفاده از این رویکرد می‌توان درصد افرادی را که در منزل باقی مانده‌اند تخمین زد و جوامعی را که سیاست‌های سلامت عمومی را رعایت می‌کنند، شناسایی کرد.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology منتشر شده است.