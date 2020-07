آمریکا ۸ شرکت ایرانی را تحت تحریم قرار داد

در اطلاعیه روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: علیه چهار شرکت فولاد، آلومینیوم و آهن که در بخش فلزات ایران فعالیت می‌کنند از جمله یک شرکت تابعه شرکت فولاد مبارکه بزرگترین تولید کننده فولاد ایران ، اقدام کرده است.

خزانه‌داری آمریکا همچنین یک نمایندگی فروش مستقر در آلمان و سه نمایندگی در امارات متحده عربی را به دلیل مالکیت یا کنترل شرکت فولاد مبارکه بر آنها در فهرست طولانی تحریم‌های ضد ایرانی قرار داد.

اتاق جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، در سال ۱۳۹۷ هم شرکت فولاد مبارکه را با عنوان به اصطلاح ضد تروریسم در فهرست تحریم قرار داده بود که از نظر آنها برای شرکت سرمایه گذاری ایران مهر اقتصاد، یک نهاد تحریم شده به خاطر اینکه تحت تملک بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد، همکاری دارد.

شرکت فولاد مبارکه در سال ۲۰۲۰ هم در قالب کلی تحریم صنایع فلزی ایران تحریم شد.

هدف از تکرار این تحریم‌ها برای آن است که به هر شکل ممکن مانع از دستیابی این شرکت به میلیاردها دلار ناشی از فعالیت در بخش فولاد، آلومینوم، مس و آهن ایران شود.

شرکتهای تابعه شرکت فولاد مبارکه که شامل شرکت تجاری فولاد تارا مستقر در آلمان (Tara Steel Trading GmbH)، سه شرکت (Pacific Steel FZE, Better Future General Trading Co LLC, and Tuka Metal Trading DMCC) مستقر در امارات و شرکت تولیدی (Metil Steel) مستقر در ایران هستند.

شرکت آلومینویم جنوبی، مجتمع جهان فولاد سیرجان و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران مستقر در ایران

شرکت Global Industrial and Engineering Supply Ltd که مقر اصلی آن در هنگ کنگ است.