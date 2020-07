۷۵۵ بار نام ایران در کتاب بولتون؛ جمهوری اسلامی در کانون توجه آمریکا

در کتاب "اتاق اتفاق" ( The Room Where It Happened ) مشتمل بر ۵۷۰ صفحه و ۱۵ فصل، نام ایران ۷۵۵ بار آورده شده است و درواقع در میان سایر کشورهای دیگر، در این کتاب بیشترین اشاره به نام ایران شده است. پس از ایران، نام کره شمالی هم ۴۵۹ بار تکرار شده است.

همچنین ۲۸ بار عنوان یا نام رهبر معظم انقلاب اسلامی (۲۰ بار ترکیب آیت الله خامنه ای و ۸ بار عنوان "رهبر عالی") آمده و ۲۶ بار از «حسن روحانی» رییس جمهوری ایران و ۴۳ بار از «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران اسم برده شده است.

این حجم از توجه به ایران و مقامات عالی جمهوری اسلامی حکاکی از آن است که کاخ سفید هرگز نمی‌تواند جایگاه ایران و نقش آفرینی آن در تحولات منطقه ای و بین المللی را نادیده بگیرد و ناگزیر از توجه به این مهم است.

دلیل دیگر صدها بار تکرار نام ایران در کتاب مرد جنگ طلبی چون جان بولتون، حاکی از عمق حس ایران ستیزی و کینه شناخته شده ترین سیاستمداران آمریکایی نسبت به ایران است؛ موضوعی که شاید یکی از اصلی ترین دلایل پیش نرفتن و به نتیجه نرسیدن تقلای کاخ سفید برای مذاکره با این و توافق با جمهوری اسلامی است چرا که مستاجران کاخ سفید، بجای صداقت، خصومت و عداوت را چاشنی تکاپویشان برای مذاکره و حصول توافق با ایران کرده اند.

بولتون همچنین در کتاب خود ۱۶۷ بار به نام اروپا، ۱۲۴ مرتبه به عراق، ۱۰۲ بار به اسراییل، ۶۷ بار داعش و ۴۹ بار به عربستان اشاره کرده است.

بولتون در کتاب خود با عنوان «اتاقاتفاق » خاطراتش را از زمان تصدی گری به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید شرح داده و ازآنجاکه قرار است در روزهای آینده منتشر شود، جنجال زیادی بپا کرده است.

دولت آمریکا روز جمعه گذشته با طرح دعوی در دادگاه فدرال واشنگتن خواستار این شد که قاضی فدرال مانع انتشار کتاب جان بولتون شود. اما ک روز بعد، یک قاضی فدرال در دادگاه واشنگتن، درخواست کاخ سفید را برای ممانعت از انتشار کتاب جنجالی مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، رد کرد.

کاخ سفید ادعا می‌کند کتاب بولتون حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه‌ای است که می‌تواند امنیت ملی ایالات متحده را به خطراندازد.

«دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا در میانه اختلافات اساسی درباره چگونگی مدیریت چالش‌های مهم سیاست خارجی مانند ایران، کره شمالی و افغانستان، بولتون را که سومین مشاور امنیت ملی خود بود اخراج کرد.