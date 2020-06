به گزارش اسکرین دیلی، مسئولان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم هلسینکی اعلام کردند، این جشنواره از ۱۷ تا ۲۷ سپتامبر (۲۷ شهریور- ۶ مهر ۹۹) در قالب یک رویداد حضوری برگزار می‌شود.

از آنجا که سینماهای فنلاند از تاریخ یک ژوئن (۱۲ خرداد) بازگشایی شدند، شیوع کرونا در زمانبندی‌ها برای برگزاری این رویداد سینمایی تغییری ایجاد نکرده است. با این وجود به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، به ۱۱ سینمای مورد استفاده برای نمایش فیلم‌های این فستیوال دستورالعمل‌های پیشگیرانه جدیدی ابلاغ خواهد شد.

از جمله عناوین تایید شده حاضر در این جشنواره می‌توان به یک پسر (A Son) ساخته مهدی بارسوی، فیلم علمی تخیلی مشکل به دنیا آمدن (The Problem With Being Born) محصول مشترک آلمان و اتریش به کارگردانی ساندرا ولنر و انیمیشن فرانسوی سفر شاهزاده (The Prince’s Voyage) ساخته ژان فرانسوا لاگیونی اشاره کرد.

گفتنی است پروژه Finnish Film Affair این فستیوال از بیست و سوم تا بیست و پنجم سپتامبر (۴-۲ مهر) برگزار می‌شود و محتوای آن به صورت مجازی و آنلاین نیز در دسترس میهمانان داخلی و خارجی این رویداد قرار خواهد گرفت.

جشنواره بین‌المللی فیلم هلسینکی یک رویداد سینمایی است که از سال ۱۹۸۸ هر سپتامبر در پایتخت فنلاند برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی هنر فیلمسازی، فیلم‌های جدید خلاقانه، بحث برانگیز یا حاوی جذابیت‌های بصری و استعدادهای آینده‌دار صنعت سینما به مخاطبان است.