مقاله محققان ایرانی جزو مقالات یک درصد برتر نانوتکنولوژی شد

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد، محققان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی موفق شدند با اصلاح و بهبود یک روش تشخیصی جدید با بهره گیری از نانو تکنولوژی و چاپ مقاله مرتبط با آن در یکی از مجلات گروه نشریه معتبر نیچر، جزو مقالات یک درصد برتر حوزه موضوعی نانو تکنولوژی شوند.

کیوان مجیدزاده رییس پژوهشکده سرطان مهتمد و نویسنده مسئول این مقاله گفت: نانو تکنولوژی پنجره بزرگی را برای تشخیص سریع و زودهنگام بیماری ها به روی محققان گشوده است.

وی افزود: این مقاله به روشی در بهینه سازی تکنیک جدید تشخیص بیماری ها از جمله سرطان با بهره گیری از یک نانو کامپوزیت بر پایه گرافن/ نانو ذرات نقره / پلی آنیلین اشاره دارد. نانو کامپوزیت جدید تولید شده، قادر است عملکردهای تشخیصی را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشیده و حساسیت، دقت و سرعت پاسخ دهی را افزایش دهد.

مرتضی نقیب عضو هیئت علمی دپارتمان پژوهشی فناوری های بین رشته ای پژوهشکده سرطان معتمد نیز با اشاره به اینکه این طراحی و دستاورد حاصل کار پژوهشی محققان این دپارتمان بوده است، اضافه کرد: 2 مقاله در مجله Biosensors and Bioelectronics توسط محققان این دپارتمان به چاپ رسیده که در آن چگونگی امکان تشخیص ۲ بیومارکر مهم سرطان پستان در مدت زمان کم و با هزینه پایین و دقت بالا (در حد دو سلول) ذکر شده است.

وی افزود: مقاله مذکور جزو ۱۰۰ مقاله اول دانلود شده (Most Downloaded) توسط محققان دنیا در سال ۲۰۱۹ و همچنین در فهرست برتر مقالات و highly suited قرار گرفت.

عنوان مقاله مذکور از لینک طریق https://www.nature.com/articles/s۴۱۵۹۸-۰۱۸-۳۷۵۷۳-۹ قابل ملاحظه است.

«Sandwich-structured nanoparticles-grafted functionalized graphene based ۳D nanocomposites for high-performance biosensors to detect ascorbic acid biomolecule»