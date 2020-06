به گزارش ورایتی، کشور ترکیه با همکاری یونیسف یکی از بزرگترین جشنواره‌های فیلم با موضوع مهاجرت را ترتیب داده است. جشنواره بین‌المللی فیلم مهاجرت که از یکشنبه شب آغاز به کار کرد، با نمایش فهرستی از فیلم‌های منتخب به آگاهی‌افزایی درباره مقوله مهاجرت پرداخته و به مخاطبان یادآور می‌کند در روزگاری که همه‌گیری کرونا مشکلی به مشکلات عدیده پناهجویان اضافه کرده است، آن‌ها را از یاد نبرند.

به همین منظور هشت فیلم در ژانرهای متنوع از کمدی و درام گرفته تا مستند، برای رقابت در بخش بهترین فیلم بلند این جشنواره انتخاب شده‌اند که در ادامه معرفی خواهند شد.

فیلم ادغام به کارگردانی مارک گرنتل

کمدی ادغام (The Merger) به کارگردانی مارک گرنتل فیلمساز اهل استرالیا درباره باشگاه فوتبالی در یک منطقه روستایی در استرالیاست که پس از ورود چند پناهجو، از جمله یک پناهجوی سوری، به میدان جنگی علیه بیگانه‌هراسی تبدیل می‌شود.

مستند مسافر نیمه‌شب به کارگردانی حسن فاضلی

حسن فاضلی کارگردان افغان در مستند مسافر نیمه‌شب (Midnight Traveller) با استفاده از گوشی هوشمند داستان سفر پرخطر و نامطمئن خود و خانواده‌اش در مسیر فرار از نیروهای طالبان و پناهندگی در کشورهای اروپایی را روایت کرده و مستقیماً به خطراتی که پناه‌جویانِ به دنبال پناهندگی را تهدید می‌کند، می‌پردازد.

عطر دخترم به کارگردانی اولگون اوزدمیر

در درام عطر دخترم (Scent of my Daughter) به کارگردانی اولگون اوزدمیر کارگردان اهل ترکیه، زندگی سه غریبه در پی وقوع حملات تروریستی سال ۲۰۱۶ در شهر نیس، در یک ماجراجویی انسانی به هم پیوند می‌خورد. تمام ماجراهای این درام در پس زمینه کمپ‌های پناهجویی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه اتفاق می‌افتد.

درست مثل پسرم به کارگردانی کوستانزا کواتریگلیو

دومین فیلم بلند کوستانزا کواتریگلیو کارگردان ۴۷ ساله ایتالیایی با عنوان درست مثل پسرم (Just Like My Son) وضع نامساعد یک نوجوان افغان را روایت می‌کند که در فرار از جنگ داخلی و طالبان حالا به ایتالیا رسیده و به دنبال مادرش می‌گردد. این فیلم، در ۵۰ سال گذشته، اولین فیلم ایتالیایی است که در ایران فیلم‌برداری می‌شود.

عمر و ما به کارگردانی ماریانا ارگورباج و مهمت بهادیر

فیلم عمر و ما (Omar and Us) به کارگردانی ماریانا ارگورباچ (Maryna Er Gorbach) اوکراینی و مهمت بهادیر (Mehmet Bahadir) اهل ترکیه درباره یک ناخدای بازنشسته و ترک تبار گارددریایی است که تعصبات خود را کنار گذاشته و تصمیم می‌گیرد به همسایگان خود که پناهجوی سوری هستند، کمک کند.

اسکار و لیلی به کارگردانی آرش ریاحی

درام خانوادگی اُسکار و لیلی (Oskar & Lilli) به کارگردانی آرش ریاحی کارگردان ایرانی مقیم وین نیز مصائب زندگی دو کودک پناهجوی اهل چچن را به تصویر می‌کشد. اسکار هشت ساله و لیلی ۱۳ ساله که ۶ سالی است در اتریش زندگی می‌کنند، به زور و اجبار از مادر خود جدا شده و در آستانه دیپورت شدن از این کشور قرار دارند. این دو کودک در کنار هم با بروکراسی حاکم بر اتریش مبارزه می‌کنند.

رافائل به کارگردانی بن سومبوگارت

درام عاشقانه رافائل (Rafael) به کارگردانی بن سومبوگارت هلندی نیز بر اساس داستان واقعی یک آرایشگر باردار ساخته شده که برای آزاد کردن همسر تونسی الاصل خود از کمپ مهاجران غیرقانونی، به سیسلی سفر می‌کند.

برای سما به کارگردانی واد الکاتب

فیلم برای سما (For Sama) به کارگردانی واد الکاتب و ادوارد واتس که چندی پیش موفق به کسب جایزه بهترین اثر از سی‌ و پنجمین جوایز سالانه انجمن بین‌الملی مستند (IDA) شد، نیز پنجره‌ جدیدی را به روی تجربه یک زن از جنگ سوریه باز می‌کند.

هیاتی از داوران مطرح بین‌المللی متشکل از شهاب حسینی بازیگر و کارگردان ایرانی و برنده بهترین بازیگر مرد جشنواره کن، دنی گلاور بازیگر آمریکایی، لونه شرفیگ کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس دانمارکی، امیر حاجی حافظ بیگوویچ بازیگر بوسنیایی، سندی پاول طراح لباس بریتانیایی، به ریاست نوری بیلگه جیلان کارگردان و عکاس اهل ترکیه، برندگان دو شاخه بهترین فیلم بلند و الهام‌بخش‌ترین سناریو را در این جشنواره را انتخاب خواهند کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم مهاجرت به دلیل شیوع کرونا از ۱۴ تا ۲۱ ژوئن (۲۵ خرداد تا ۱ تیر) به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

در پایان رقابت، بهترین فیلم بلند برنده ۱۵ هزار یورو شده و به هرکدام از فیلم‌های منتخب در بخش بهترین فیلم کوتاه و الهام‌بخش‌ترین سناریو، ۵ هزار یورو پول نقد اعطا خواهد شد.