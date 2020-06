استفاده از ماسک برای پیشگیری از گسترش کرونا حیاتی است

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، گروهی از محققان به رهبری محققان دانشگاه Texas A&M در این مطالعه فرصت‌های آلوده شدن انسان به ویروس کووید-۱۹ و نحوه گسترش این ویروس را از انسان به انسان مورد بررسی قرار دادند.

محققان با توجه به روندها و رویه‌های کاهش شمار ابتلا به کرونا در کشورهای چین و ایتالیا و شهر نیویورک آمریکا متوجه شدند که استفاده از ماسک بر روی صورت، شمار ابتلا به عفونت کرونا را در ایتالیا از ششم آوریل تا ۹ مه بیش از ۷۸ هزار نفر و در نیویورک از ۱۷ آوریل تا ۹ مه بیش از ۶۶ هزار نفر کاهش داده است.

آنها خاطرنشان کردند که نتایج این آزمایش به وضوح نشان می‌دهد که انتقال هوایی این ویروس از طریق ذرات تنفسی، مسیر اصلی گسترش کووید-۱۹ است.

محققان افزودند: با آنالیز رویه‌های همه‌گیری بدون استفاده از ماسک و با استفاده از روش آماری و پیش‌بینی این روند، محاسبه کردیم که با پوشیدن ماسک صورت از آلودگی بیش از ۶۶ هزار نفر در مدت زمان یک ماه در نیویورک پیشگیری شد.

این مطالعه نشان می دهد که استفاده از ماسک در اماکن عمومی موثرترین شیوه برای پیشگیری از انتقال انسان به انسان کووید- ۱۹ است. این اقدام ارزان قیمت به همراه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و سایر رویه ها محتمل‌ترین فرصت برای متوقف ساختن همه گیری این ویروس است.

براساس این تحقیق استفاده از ماسک صورت نه تنها برای جلوگیری از رسیدن قطرات سرفه فرد آلوده به افراد غیرآلوده مفید است بلکه برای افراد غیرآلوده نیز مهم است که از تنفس حداقل ذرات هوایی که افراد آلوده در هنگام صحبت کردن منتشر می کنند، پرهیز کنند. این ذرات دهها دقیقه در هوا باقی می مانند و می توانند دهها متر سفر کنند.

این مطالعه در شماره فعلی نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.