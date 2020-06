نامزدهای جایزه بفتا ۲۰۲۰ معرفی شدند

به گزارش هافینگتن پست، مینی‌سریال پنج قسمتی چرنوبیل (Chernobyl) که فاجعه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را در شمال اوکراین روایت می‌کند، با نامزدی در ۱۴ شاخه پیشتاز این فهرست بود.

جرد هریس (Jared Harris) و استلان اسکاشگورد (Stellan Skarsgård) به ترتیب برای ایفای نقش لگاسف و بوریس شربینا در این سریال، نامزد دریافت جایزه نقش اول و نقش مکمل مرد هفتاد و چهارمین دوره جایزه بفتا شدند. از دیگر شاخه‌هایی که چرنوبیل در آنها نامزد شده می‌توان به شاخه‌های فنی از جمله طراحی لباس، گریم، طراحی تولید و موسیقی اشاره کرد.

این مینی‌سریال در ژانر درام تاریخی با نامزدی در ۱۴ شاخه توانست در کنار سریال کشتن ایو (Killing Eve) رکورددار بیشترین تعداد نامزدی برای جایزه بفتا در یک سال باشد. کشتن ایو نیز در هفتادو سومین دوره جایزه بفتا در ۱۴ شاخه نامزد دریافت جایزه شد اما امسال تنها برای دریافت ۴ جایزه کاندید شده است.

سریال تاج (The Crown) پرهزینه‌ترین سریال درام ساخته شده توسط نتفلیکس با کاندید شدن در ۷ شاخه از در جایگاه دوم پررنگ‌ترین اثر حاضر در این فهرست جای گرفت. پس از تاج، کمدی درام فلیبگ (Fleabag) و گیری هاجی (Giri/Haji) محصول مشترک انگلستان و ژاپن نیز بیشترین تعداد نامزدی در بخش‌های مختلف این دوره از جایزه بفتا را به خود اختصاص دادند.

در بخش بهترین سریال‌های درام، تاج، پایان دنیای لعنتی (The End of the F***ing World)، جک جنتلمن (Gentleman Jack) و گیری هاجی نامزد دریافت جایزه امسال بفتا شدند.

گلندا جکسون (Glenda Jackson) برای بازی در فیلم الیزابت گم شده است (Elizabeth is Missing)، جودی کومر (Jodie Comer) برای بازی در سریال کشتن ایو، سامانتا مورنون (Samantha Morton) برای بازی در فیلم من کریستی هستم (I Am Kirsty) و سوران جونز (Suranne Jones) برای نقش‌آفرینی در سریال جک جنتلمن، برای دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن نامزد شدند.

کلوم ترنر (Callum Turner) برای بازی در سریال اسیر (The Capture)، جرد هریس برای هنرنمایی در سریال چرنوبیل و تاکه‌هیرو هیرا (Takehiro Hira) برای بازی در گیری هاجی، در بخش بازیگر نقش اول مرد کاندید شدند.

در شاخه بازیگر نقش مکمل مرد، جو ابسالم (Joe Absolom) برای نقش آفرینی در سریال یک اعتراف (A Confession)، جاش اوکانر برای بازی در سریال تاج، استفان اسکاشگورد برای بازی در سریال چرنوبیل و ویل شارپ (Will Sharpe) برای بازی در گیری هاجی به عنوان نامزدهای جایزه امسال معرفی شدند.

هلن بیهان (Helen Behan) برای بازی در فضیلت‌ها (The Virtues)، هلنا بونهام کارتر برای نقش‌آفرینی در تاج، جاسمین جابسون(Jasmine Jobson) برای بازی در پسر برتر و نائومی آکی (Naomi Ackie) برای بازی در پایان دنیای لعنتی، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن شدند.

یک اعتراف، چرنوبیل، قربانی (The Victim) و فضیلت‌ها به عنوان نامزدهای جایزه بهترین مینی‌سریال معرفی شدند. سریالهای آمریکایی سرخوشی (Euphoria)، وراثت (Succession)، باورنکردنی (Unbelievable) و وقتی آنها ما را می‌بینند (When They See Us) نیز برای دریافت جایزه بفتا در بخش بین‌الملل نامزد شدند.

جوایز آکادمی فیلم بریتانیا (British Academy Film Awards) یا بفتا جایزه ای است که هر ساله به بهترین‌های سینما و تلویزیون در بریتانیا اهدا می‌شود. شیوع کرونا بر روند و زمان اعلام نامزدها و برندگان جوایز امسال تاثیر گذاشت و بنابراین اسامی برندگان به جای ۱۷ مه (۲۸ اردیبهشت) در تاریخ ۳۱ ژوئیه (۱۰ مرداد) طی مراسمی مجازی اعلام خواهد شد.