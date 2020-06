به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، آمازون بخشی برای معرفی ۱۰۰ کتاب پرفروش‌ در سایت خود دارد که هر یک ساعت یک بار به‌روزرسانی می‌شود. دیروز (چهارشنبه) همزمان با ادامه اعتراضات به قتل یک شهروند آمریکایی آفریقایی‌تبار به دست پلیس آمریکا، کتاب‌هایی درباره مسائل نژادی ۲۰ رتبه اول این فهرست را به تصرف خود درآوردند.

کتاب شکنندگی سفید (White Fragility) به قلم رابین دی آنجلو با موضوع واکنش‌های زیان‌بار سفیدپوستان به شرایطی که در آن پیش‌فرض‌هایشان درباره مسائل نژادی به چالش کشیده می‌شود، در صدر این فهرست قرار گرفت.

دی‌آنجلو در این کتاب که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، به کنکاش مشکلات در مسیر اشاعه دیالوگ عمیق درباره مسائل نژادی می‌پردازد.

گفت‌وگو درباره نژاد (So You Want to Talk About Race)، رنگ قانون: تاریخ فراموش شده درباره نقش حکومت در تفکیک نژادی آمریکا (The Color of Law: A Forgotten History of How Our Government Segregated America) و ما متفاوتیم، ما یکسانیم (We're Different, We're the Same) در ژانر کودک، از دیگر کتاب‌هایی هستند که در رتبه‌های بالایی این فهرست جای گرفتند.